Nova sezona Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige startuje večeras duelom Petrovca i Bokelja, dok će prvo kolo biti zaključeno u ponedjeljak derbijem Sutjeske i Budućnosti.

Izvor: FK Budućnost/Rusmin Radič

Nova sezona Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige počinje večeras, a deset klubova kreće u novu borbu za bodove, Evropu i titulu šampiona.

Početak prvenstva stiže nakon jednog od najtežih ljeta za crnogorski klupski fudbal. Naši predstavnici doživjeli su deset poraza u isto toliko evropskih utakmica, čime je ispisana jedna od najmračnijih stranica domaćeg fudbala.

Ipak, evropska scena je iza njih, a sada slijedi ono što će obilježiti narednih deset mjeseci – domaći šampionat, u kojem će ekipe pokušati da poprave utisak i vrate povjerenje navijača.

Sezonu će večeras od 20 časova na stadionu „Mitar Mićo Goliš“ otvoriti Petrovac i Bokelj. Domaćin ulazi kao blagi favorit, ali primorski derbiji tradicionalno donose neizvjesnost.

U subotu su na programu još tri susreta. OFK Mladost Lob.bet će zbog radova ponovo biti domaćin u Danilovgradu, gdje dočekuje Otrant Olimpik, dok će Jezero u Beranama ugostiti Mornar. Istog dana u Tuzima snage će odmjeriti Dečić i Arsenal.

Prvo kolo biće zaključeno u ponedjeljak velikim derbijem u Nikšiću, gdje će se sastati Sutjeska i Budućnost. Biće to prvi veliki ispit za oba tima – aktuelni šampion pokušaće da se oporavi nakon evropskog razočaranja, dok će Budućnost krenuti u sezonu sa željom da vrati titulu u svoje vitrine.

Parovi prvog kola

Petak (20.00)

Petrovac – Bokelj SBBet

Subota (20.00)

Jezero – Mornar

OFK Mladost Lob.bet – Otrant Olimpik

Dečić – Arsenal

Ponedjeljak (20.00)

Sutjeska – Budućnost