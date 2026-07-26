Nakon katastrofalnog evropskog ljeta i devet poraza u isto toliko utakmica, Crna Gora je pala na 53. mjesto UEFA rang-liste, a jedina je evropska država bez osvojenog boda za nacionalni koeficijent ove sezone.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Nova evropska sezona donijela je novo razočaranje za crnogorski klupski fudbal. Nakon devet poraza u isto toliko utakmica kvalifikacija za Ligu šampiona i Ligu konferencija, Crna Gora je pala na 53. mjesto UEFA rang-liste, ispred samo Velsa i San Marina, prenosi CDM.

Kako prenosi CDM, lošu sliku dodatno potvrđuje analiza statističke kompanije Opta, prema kojoj je Prva crnogorska fudbalska liga tek 166. najbolje nacionalno prvenstvo na svijetu.

Iako se CFL nalazi ispred liga poput onih iz San Marina, Velsa, Luksemburga, Andore, Estonije, Gibraltara i Sjeverne Irske, domaće prvenstvo i dalje je pri samom dnu evropskog fudbala, prenosi CDM.

U regionu je situacija još nepovoljnija. Hrvatska ima dvije lige bolje rangirane od crnogorske, dok su elitna prvenstva Slovenije, Srbije, Kosova, Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Albanije znatno ispred CFL-a, prenosi CDM.

Zanimljivo je da su ispred crnogorske elite rangirane čak i niže lige velikih fudbalskih zemalja, uključujući četvrti rang u Engleskoj, Španiji i Njemačkoj, kao i četvrtu ligu Brazila.

Posebno zabrinjava podatak da je Crna Gora jedina evropska država čiji klubovi ove sezone nijesu osvojili nijedan bod za nacionalni koeficijent u UEFA takmičenjima, prenosi CDM.

Uzimajući u obzir rezultate crnogorskih klubova posljednjih godina, ali i opšti kvalitet domaćeg prvenstva tokom prethodnih decenija, ovakvi podaci, nažalost, ne predstavljaju veliko iznenađenje.