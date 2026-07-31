Dokumenti otkrivaju da FIFA želi da po hitnom postupku proširi Svjetsko prvenstvo i zatim ga proda bogatim investitorima.

Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

FIFA želi da "proda" Svjetsko prvenstvo investitorima, bogatim biznismenima i mnogim drugima koji su povezani sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom što je izazvalo potres u fudbalu. Pobunili su se UEFA, KONKAKAF i AFC, stali su u zaštitu fudbala, a kako sada stvari stoje - to je samo vrh ledenog brijega.

Procurili su dokumenti koji otkrivaju da FIFA u avgustu donosi odluku o proširenju Svjetskog prvenstva na 64 reprezentacije, o čemu se tek bojažljivo spekulisalo.

Infantino hoće odluku što prije

U dokumentima se vidi da FIFA ubrzava planove za uvođenje formata sa 64 tima. U njima piše da krovna organizacija planira da završi proces konsultacija do 14. avgusta. Nakon procjene "nezavisne komisije" do tog datuma, biće određen rok od samo četiri nedjelje da se odluka potvrdi.

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This is incredible. FIFA yesterday issued brief to possibly expand World Cup to 64 teams - decision by August 14.

I wonder who would benefit most... maybe private investors...pic.twitter.com/k9ixlrmS14 — Martyn Ziegler (@martynziegler)July 31, 2026



Jasno je da je osnovni motiv novac, zbog čega FIFA planira i da "proda" Svjetsko prvenstvo, tako da je ideja da učestvuje što više reprezentacija - što automatski znači i više novca. Španija, Maroko i Portugal su inače glavni domaćini turnira 2030. godine, dok će Argentina, Paragvaj i Urugvaj biti domaćini pojedinačnih utakmica u okviru proslave stogodišnjice. Pošto je plan da se sa 48 reprezentacija to "podigne" na 64, možda budu i više od toga.

Predsjednik FIFA Đani Infantino nadgledao je mnogobrojne promjene otkako je preuzeo dužnost 2016. godine, a čini se da se razmatra još jedna velika, najveća do sada.

Hoće li FIFA prodati Svjetsko prvenstvo?

Izvor: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako je FIFA izašla sa novim saopštenjem u kome objašnjava da "ne prodaje fudbal" i traži da se svaka nacija izrazi posebno, a ne da to bude stav konfederacija, jasno je šta je plan.