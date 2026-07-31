"Nikolija i ja dolazimo iz disfunkcionalnih porodica": Relja prvi put spomenuo decu i probleme iz prošlosti

Relja Popović prvi put se dotakao ćerki koje je dobio sa Nikolijom otkrivši nepoznate detalje

Izvor: Instagram printscreen / nikolijaofficial

Odnos Relje Popovića i Nikolije Jovanović neprestano intrigira javnost i privlači ogromnu pažnju, ali oni svoju vezu vešto kriju od svih i ljubomorno je čuvaju samo za sebe.

Uprkos ranim pričama i glasinama koje kruže, par je fokusiran da svoj odnos sačuvaju, te da ostanu okrenuti jedno drugome.

Najveća kruna ove ljubavi su ćerkice Rea i Hana, koje drže daleko od očiju medija i javnosti. Upravo zato je mnoge iznenadila Reljina odluka da konačno progovori o deci i načinu na koji ih vaspitava.

- Džaba sav uspeh i novac, ako kad sedim negde sa nekom od njih, i onda mi ljudi daju komentar, kako su predivno vaspitane, kako je Rea, moja starija ćerka izuzetno duhovita, pametna. Takve stvari mene raduju - istakao je on i dodao:

- To je moja misija i ako to ne bih uspeo, onda bih smatrao da sam sve drugo promašio. Ako ne bih uspeo njih, ne mogu ja u potpunosti da ih izvedem na pravi put, ali makar vrednosti za koje ja verujem da su stvarno značajne, da im prenesem, i da im dam da se osećaju slobodno, da rade stvari koje hoće i da budu čestite. To je meni nagrada - rekao je on za TV E.

Istakao je da Nikolija i on grade svet na potpuno drugom primeru u odnosu na svoje porodice.

- Ja sam odabrao ulogu roditelja i nas dvoje imamo misiju da bez obzira što dolazimo oboje iz porodica, koje su bile ne toliko funkcionalne, i njena i moja, primarne. Sada mi imamo misiju da zajedno izgradimo jedan funkcionalni svet za nas, a onda i za njih - rekao je Relja.

Pogledajte još fotografija slavnog para:

Podsetimo, Relja Popović bez oca je ostao jako rano, kada je imao samo godinu i po dana, a njegova majka Zoja Begoli, kasnije se preudala za Srđana Popovića, pored koga je Relja rastao neko vreme.

I Nikolijini roditelji su se razveli. Vesna Zmijanac je kroz život nastavila sama, dok je Nikolijin otac Vlada Jovanović osnova drugu porodicu, iz koje Nikolija ima brata i sestru

.

(ETV.me/MONDO)