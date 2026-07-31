Između 2.000 i 3.000 mladih migranata prešlo je granicu španske enklave Seute, nakon čega je ruski zvaničnik Kiril Dmitrijev objavom na mreži X izazvao brojne reakcije.

Izvor: Global News /Youtube printscreen

Specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i izvršni direktor Ruskog fonda za direktne investicije (RDIF) Kiril Dmitrijev uporedio je priliv migranata u špansku autonomnu enklavu Seutu, na severnoj obali Afrike, sa padom Rima pred naletom varvara 410. godine.

"Varvari pred vratima: 410. godine i danas", napisao je Dmitrijev na platformi X.

Uz objavu je postavio sliku "Uništenje" Tomasa Kola iz ciklusa "Tok carstva", kao i fotografiju iz Seute.

Barbarians at the Gate: 410 AD vs Nowpic.twitter.com/kr0EDq3gub — Kirill Dmitriev (@kadmitriev)July 30, 2026

Migranti savladali policiju

Migranti su juče masovno prešli granicu španske enklave, savladavši policiju na gradskom lukobranu nakon što su doplivali sa marokanske strane, potvrdila je španska Civilna garda.

Državna televizija TVE objavila je da je granicu prešlo između 2.000 i 3.000 mladih migranata.

Španska državna novinska agencija EFE izvestila je da su stotine mladih ljudi viđene kako se penju preko zaštitne ograde, koja u tom trenutku nije bila pod policijskim nadzorom, i ulaze u Seutu.

Jedina kopnena granica EU sa Afrikom

Seuta i Melilja su španski autonomni gradovi smešteni na severu Afrike i predstavljaju jedinu kopnenu granicu Evropske unije sa afričkim kontinentom.

Oba grada povremeno se suočavaju sa talasima migranata koji preko njihovih teritorija pokušavaju da stignu u Evropu.

(Index.hr/Mondo)