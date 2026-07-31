Saga oko Dušana Vlahovića se nastavlja, a Juventus mu ne planira produženje ugovora zbog nesuglasica oko plate.

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Mjesecima, pa i godinama, traje saga oko novog kluba Dušana Vlahovića. I nažalost još nije završena, pitanje je i kada će pošto Vlahović još čeka, svjestan toga da bi to moglo da mu donese povoljniju situaciju na tržištu, pošto trenutno ima tek ponudu turskog Bešiktaša.

Nadao se Vlahović da će ga zvati Real Madrid ili Barselona, nije do kraja zatvorio vrata Juventusu, u kome mu je istekao ugovor, ali čini se da "stara dama" polako njemu zatvara ta vrata.

Tako je novi generalni direktor kluba Đovani Karnevali ispričao da nikada do sada nije imao direktan razgovor sa Vlahovićem oko njegovog ostanka u Juventusu, a po svemu sudeći - neće ga ni biti. Čini se da je i Juventus nezadovoljan načinom na koji su ljudi oko Vlahovića vodili pregovore oko novog ugovora i da zbog toga ne planiraju da mu ponude nastavak saradnje.

"Dušan Vlahović? Nikada ga nisam upoznao", rekao je Karnevali za "La Stampu": "Znam da mu je Juventus ponudio novi ugovor, ali ta ponuda nije prihvaćena. Situacija je veoma jednostavna. Nisam čovek koji juri igrače kada dobiju primamljive ponude. Uvijek sam bio spreman da razgovaram sa njegovim agentima, ali ponavljam - sa njim apsolutno nisam nikada lično razgovarao na tu temu".

Šta traži Vlahović?

Prema informacijama iz Italije Dušan Vlahović je tražio previše novca, odnosno nije htio da popusti i pristane na smanjenje plate kako bi ostao u Juventusu, što već godinama pokušavaju da ga uslove u Torinu.

Navodno, Vlahović je tražio 8 miliona evra godišnje (neto) uz bogat bonus za potpisivanje ugovora, koji bi klub odmah isplatio. S druge strane Juventus je bio spreman da mu ponudi 6 miliona evra godišnje uz milion evra bonusa za potpis, pa se čini da je tu došlo do razmimoilaženja.

Inače, Vlahović je do sada u Juventusu imao godišnju platu od 19,44 miliona evra (bruto, bez uračunatog poreza), odnosno to je neto otprilike negdje koliko je tražio i za novi ugovor.

Šta nude Vlahoviću?

Navodno, Dušan Vlahović bi dobio trogodišnji ugovor težak čak 13,5 miliona evra po sezoni (bruto). Čelnici Bešiktaša spremni su i da pregovaraju oko novca koji Vlahovićev tim želi da dobije za sam potpis - a pretpostavlja se da je taj iznos sada oko 30.000.000 evra.

Bonus za potpis ugovora u iznosu od 30 miliona evra i još 40 miliona evra koje bi Vlahović dobio tokom naredne tri godine zvuče gotovo nevjerovatno, a daleko manji prohtjevi kod njega su kada je u pitanju ponuda Barselone. Zato i oklijeva sa Turcima...