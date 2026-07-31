FIFA se oglasila povodom kritika na prijedlog o prodaji Svjetskog prvenstva investitorima, ističući da niko ne prodaje fudbal.

Izvor: JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Predsjednik FIFA Đani Infantino odlučio je da "proda" Svjetsko prvenstvo investitorima, zbog čega je naišao na otpor UEFA, koja je prva podigla glas, a zatim i KONKAKAF (federacija reprezentacija iz Centralne i Severne Amerike). Zbog toga je FIFA izašla sa novim saopštenjem, gdje tvrdi da je niko nije "dobro razumio".

"Čuli smo povratne informacije odgovarajućih konfederacija u vezi sa predloženim osnivanjem FIFA Forward Enterprise (FFE) i željeli bismo da se osvrnemo na pitanja koja su se pojavila od prvobitnih medijskih izvještaja u utorak. Poštujemo povratne informacije i zabrinutost iznijete u javnosti i potvrđujemo našu posvećenost otvorenom i demokratskom procesu konsultacija...", kažu iz FIFA i optužuju medije da su krivi za to što ih niko nije razumije.

"FFE je predložen isključivo kako bi se osiguralo da sve članice FIFA imaju priliku da ostvare značajno vlasništvo nad komercijalnim potencijalom fudbala u svojim zemljama, a da to ne ide na štetu duha ili upravljanja FIFA i samim fudbalom. Niko ne prodaje fudbal. To nije nešto što bi FIFA ikada uzela u razmatranje", navodi se i dodaje da se poštuje slobodna volja.

FIFA očigledno želi da "rasparča" konfederaciju po konfederaciju, želeći da se svaka zemlja izjasni.

"Svako ima pravo da izrazi protivljenje i zatraži dodatna pojašnjenja, ali nijedan pojedinačni entitet ne može tvrditi da predstavlja svih 211 članica širom svijeta. Svakoj članici treba omogućiti da razmotri prijedlog i ima glas u oblikovanju sopstvene budućnosti. To su demokratski principi FIFA."

Šta je prijedlog FIFA?

Prenos aktivnosti : FFE bi prenio FIFA-ine komercijalne i operativne aktivnosti organizacije događaja na ćerku-kompaniju (supsidijarno preduzeće) koju bi FIFA trajno posjedovala i kontrolisala.

: FFE bi prenio FIFA-ine komercijalne i operativne aktivnosti organizacije događaja na ćerku-kompaniju (supsidijarno preduzeće) koju bi FIFA trajno posjedovala i kontrolisala. Podjela vrijednosti : Stvorena komercijalna vrijednost delila bi se među svih 211 članica, omogućavajući svakoj od njih značajna ulaganja u fudbal u svojoj zemlji.

: Stvorena komercijalna vrijednost delila bi se među svih 211 članica, omogućavajući svakoj od njih značajna ulaganja u fudbal u svojoj zemlji. Redovno finansiranje : Prema prijedlogu, svaka članica bi dobila 20 miliona USD iz sredstava programa FIFA Forward Development tokom naredne četiri godine (2027-2030), nezavisno od svoje pojedinačne podrške prijedlogu.

: Prema prijedlogu, svaka članica bi dobila 20 miliona USD iz sredstava programa FIFA Forward Development tokom naredne četiri godine (2027-2030), nezavisno od svoje pojedinačne podrške prijedlogu. Izvor prihoda : Ovo uvećano finansiranje proisticalo bi iz dodatnih prihoda koje ostvari FFE kroz efikasnije upravljanje komercijalnim operacijama FIFA-e, u korist svih članica.

: Ovo uvećano finansiranje proisticalo bi iz dodatnih prihoda koje ostvari FFE kroz efikasnije upravljanje komercijalnim operacijama FIFA-e, u korist svih članica. Jednokratni program: Program FIFA Fast Forward predstavlja jednokratno razvojno finansiranje od dodatnih 20 miliona dolara po članici - učešće bi bilo potpuno dobrovoljno za sve članice ukoliko se nastavi sa FFE prijedlogom - i finansiralo bi se iz spoljnih investicija, bez ustupanja kontrole ili izmjene upravljačke strukture FIFA-e na bilo koji način.

Program FIFA Fast Forward predstavlja jednokratno razvojno finansiranje od dodatnih 20 miliona dolara po članici - učešće bi bilo potpuno dobrovoljno za sve članice ukoliko se nastavi sa FFE prijedlogom - i finansiralo bi se iz spoljnih investicija, bez ustupanja kontrole ili izmjene upravljačke strukture FIFA-e na bilo koji način. Uslov većine: Bez podrške većine članica, komercijalne aktivnosti FIFA-e ostale bi nepromijenjene. FFE ne bi bio osnovan.

"Ove komponente predstavljaju početnu tačku procesa konsultacija i otvorene su za raspravu u okviru tog procesa. To može uključivati odobrenje, odbijanje ili izmjene u cjelini ili pojedinačno. Ovo su principi koji čine osnovu FFE prijedloga: nezabilježeno razvojno finansiranje, zaista globalno vlasništvo nad komercijalnim prilika našeg sporta i potpuno samoopredjeljenje kroz demokratski proces za sve članice", zaključuje se.

Šta hoće Đani Infantino?

Izvor: Predrag Milosavljevic / Xinhua News / Profimedia

FIFA ima za cilj da kreira ćerku-kompaniju vrijednu 20 milijardi dolara i proda više od 20 odsto novog preduzeća "FIFA Forward Enterprise" prikupljanjem 4,2 milijarde dolara od spoljnih investitora. Dakle, FIFA planira da izdvoji svoj komercijalni i biznis sektor (sponzorstva, TV prava, organizaciju takmičenja) u posebnu novu firmu, a u sve to upleten je i Tramp.

Tako bi privatnim investitorima (poput investicionih fondova ili privatnih kompanija) prodali akcije/udio u toj novoj komercijalnoj firmi kako bi odmah prikupila svjež kapital u iznosu od oko 4,2 milijarde dolara.

Inače, dao je rok svim Savezima da se izjasne do 19. septembra. Svi koji prihvate dobiće 40 miliona dolara, a oni koji odbiju - 10.