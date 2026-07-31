Infantino i Tramp u središtu skandala: FIFA planira prodaju udjela u Svjetskom prvenstvu, a podrška se rapidno smanjuje.

Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Predsjednik FIFA Đani Infantino predstavio je revolucionarni plan pomoću kog bi se obogatio, zajedno sa Donaldom Trampom i još plejadom drugih biznismena, međutim nije očekivao da će mu se to vratiti kao bumerang. Gotovo da nema organizacije koja je za sada podržala njegov prijedlog, a na sve to - napuštaju ga i najbliži saradnici.

Tako je viši savjetnik u FIFA Karlos Kordeiro, inače "desna ruka" Đanija Infantina, odlučio da podnese ostavku. Nezadovoljan je s onim u šta se pretvorila FIFA, što dovoljno govori o planu za "prodaju" Svjetskog prvenstva.

"Kao viši savjetnik predsjednika FIFA, bivši bankar i doživotni ljubitelj fudbala, ne mogu mirno da posmatram dok FIFA razmatra prodaju udjela u Svjetskom prvenstvu. Da budem sasvim jasan: nisam učestvovao u izradi ovog prijedloga i nedvosmisleno mu se protivim. To je loš posao za sve članice FIFA, loš posao za fudbal i loš posao za dugoročnu budućnost ove igre...", poručio je Kordeiro koji se tako ogradio od Đanija Infantina.

Prije toga su nezadovoljstvo ovim projektom prije svega istakle članice UEFA, koje su odlučuje da bojkotuju turnire u organizaciji FIFA, a zatim su se pobunile i članice KONKAKAF i AFC. To je više od dvije trećine svih članica FIFA.

Šta hoće Infantino?

Izvor: Pedro Paulo Diaz / imago sportfotodienst / Profimedia

Iako je FIFA izašla sa novim saopštenjem u kome objašnjava da "ne prodaje fudbal" i traži da se svaka nacija izrazi posebno, a ne da to bude stav konfederacija, jasno je šta je plan.