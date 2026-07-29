Dok se UEFA mobilizuje u borbi protiv FIFA jedna članica Evropske fudbalske federacije je već dala podršku Infantinu.

Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Prijedlog predsjednika FIFA Đanija Infantina da proda udio u Svjetskom prvenstvu naišao je na oštru osudu fudbalske javnosti, ali i otvorio front sa UEFA.

Evropska kuća fudbala nakon što je poručila da se „dušom fudbala ne trguje“ sazvala je hitan sastanak članica za četvrtak na kojem će raspravljati o situaciji koja je eskalirala prijedlogom FIFA.

Dok se pominje i mogućnost bojkota Svjetskog prvenstva od strane evropskih nacionalnih selekcija izgleda da nisu baš svi protiv Infantina i FIFA.

Jedna od članica UEFA je uz Infantina, a to je Češka.

Predsjednik Fudbalskog saveza Češke David Trunda u izjavi za "Skaj njuz“ rekao je da bi dobit od 20 milijardi dolara omogućila sredstva kojima bi se podržali razvojne i infrastrukturne projekte.

„Vidim praktičnu korist za češki fudbal u saradnji sa Infantinom i njegovim timom“.

FIFA je u međuvremenu dala rok svim članicama da moraju do 19. septembra da se izjasne da li prihvataju prijedlog projekta koji bi svakoj članici navodno donio oko 40 miliona dolara.

Hrvatski mediji prenose reakciju iz tamošnjeg Saveza, koji je najavio saopštenje za čatvrtak, ali se iz onoga što je dostavljeno medijima može jasno shvatiti stav HNS-a.

"Fudbal je sport za narod i navijače, a ne za okretanje novca. Dakle, nikakva prodaja, a sada i ucjena, ne dolaze u obzir. I stava smo da ćemo podržati svaku odluku UEFA“, naveli su iz HNS-a.