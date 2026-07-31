Seuta, španska teritorija u Africi, ponovo je u fokusu zbog masovnog priliva migranata iz Maroka. Španska vlada reaguje slanjem vojske i pojačavanjem patrole.

Izvor: Global News /Youtube printscreen

Seuta, mala španska teritorija na severnoj obali Afrike, ponovo je u centru pažnje nakon što je u poslednja 24 sata u nju iz Maroka ušlo oko 49.000 migranata, dok je najmanje 18 ljudi poginulo pokušavajući da pređe granicu.

Španska vlada je zbog masovnog priliva rasporedila vojsku, pojačala pomorske i vazdušne patrole i zatražila pomoć Evropske unije.

Jedina kopnena granica EU sa Afrikom

Seuta je zajedno sa Meliljom jedna od dvije španske teritorije na afričkom kontinentu. Nalazi se na severnoj obali Maroka i predstavlja jedinu kopnenu granicu Evropske unije sa Afrikom.

Upravo zbog toga već godinama predstavlja jednu od glavnih ulaznih tačaka za migrante koji žele da stignu u Evropu u potrazi za boljim životom ili beže od sukoba i siromaštva.

Grad je zaštićen dvostrukom graničnom ogradom visokom oko šest metara, sistemom senzora, kamerama i stalnim prisustvom španske policije i vojske.

Kako migranti ulaze u Seutu?

Migranti do španske teritorije pokušavaju da stignu na više načina. Neki plivaju oko granične ograde iz marokanskih priobalnih mjesta, drugi koriste male čamce, dok najveći broj pokušava da preskoči ili preseče ogradu makazama za metal.

Uprkos snažnom obezbjeđenju, hiljade ljudi svake godine pokušavaju da uđu u Seutu, a mnogi pri tome stradaju u moru ili tokom masovnih prelazaka.

Jedan od najvećih incidenata dogodio se 2022. godine u Melilji, kada su najmanje 23 migranta poginula u stampedu tokom pokušaja prelaska granice.

Zašto Seuta pripada Španiji?

Seuta ima dugu i burnu istoriju. Tokom vekova njome su vladali Kartaginjani, Grci, Rimljani i Vizantinci, da bi je 1415. godine osvojio Portugal.

Kada su se Portugal i Španija ujedinili pod istom krunom 1580. godine, Seuta je prešla pod špansku upravu, a Lisabonskim sporazumom iz 1688. godine i zvanično je priznata kao dio Španije.

This map clarifies what is going on in Morocco - note that Spain is across the Mediterranean Sea. The cities of Ceuta and Melilla are located on disputed lands in Morocco and are claimed as Spanish territories in Morocco. Adds reality context.

[H/T to@visegrad24]pic.twitter.com/w2kbdNrHT0 — B Scott (@BScottKona)July 30, 2026

Od 1995. godine Seuta ima status autonomnog grada, sličan španskim autonomnim zajednicama.

Iako je pod španskom upravom više od pet viekova, Maroko i dalje ne priznaje španski suverenitet nad Seutom i Meliljom i smatra ih okupiranim teritorijama.

Stalni izvor tenzija između Španije i Maroka

Seuta je više puta bila u središtu diplomatskih sporova između Madrida i Rabata. Posebno velika kriza izbila je 2021. godine, kada je Maroko privremeno popustio kontrolu granice, nakon čega je oko 10.000 ljudi za samo dva dana ušlo u Seutu.

Taj potez tumačen je kao odgovor na odluku Španije da primi na lečenje lidera pokreta za nezavisnost Zapadne Sahare.

Odnosi dvije zemlje poboljšali su se tek nakon što je Madrid promijenio dugogodišnji stav o Zapadnoj Sahari i obnovio saradnju sa marokanskim vlastima.

Vidi opis Gdje se nalazi Seuta u koju je za 24 sata ušlo 49.000 migranata? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Lucía DIAZ / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Većina migranata bude vraćena

Migranti koji uspeju da uđu u Seutu uglavnom bivaju brzo vraćeni u Maroko, dok se dio njih smešta u prihvatne centre gdje mogu da podnesu zahtjev za azil.

Iako su Seuta i Melilja simbol evropske granice u Africi, najveći broj migranata u Španiju i dalje stiže morskim putem preko Kanarskih i Balearskih ostrva.

Prema podacima španskih vlasti, u zemlji danas živi oko 10 miliona ljudi rođenih u inostranstvu, najviše iz Kolumbije, Venecuele i Maroka, a mnogi rade u poljoprivredi, turizmu i uslužnim djelatnostima.

(N1/MONDO)