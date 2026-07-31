Proslavljeni britansko-nepalski alpinista Nirmal Purđa, koji je nestao nakon lavine na pakistanskom vrhu Brod Pik, pionir je koji je osvojio najviše svjetske vrhove i oborio brojne rekorde.

Izvor: Profimedia/Netflix/Courtesy Everett Collection

Purdža (43) je služio u britanskoj Brigadi Gurki, a zatim u Specijalnoj jedinici za dejstva na vodi (Special Boat Squadron) Kraljevskih marinaca, prije nego što je postao profesionalni alpinista i vodič.

Godine 2019. ostvario je čuveni podvig osvojivši svih 14 najviših vrhova svijeta, odnosno iznad 8.000 nadmorske visine, za šest mjeseci i šest dana, čime je ubedljivo nadmašio prethodni rekord od sedam godina.

Ovaj odlučni alpinista imao je tetovažu tih 14 planina preko cijelih leđa, sa prikazima kovitlajućih oblaka i tibetanskih molitvenih zastavica.

Njegovi poduhvati zabilježeni su u Netfliksovom dokumentarnom filmu iz 2021. godine pod nazivom "14 vrhova: Ništa nije nemoguće" (14 peaks: Nothing is impossible), koji je inspirisao novi talas alpinista i donio mu svjetsku slavu.

Kritike zbog upotrebe kiseonika

Ipak, Purdža se suočavao i sa kritikama zbog korišćenja usluga vodiča, upotrebe kiseonika i fiksnih užadi, kao i zbog korišćenja helikoptera za prelazak iz jednog baznog kampa u drugi. Upravo u posljednjem tvitu prije nestanka se osvrnuo na ovaj film i kritike koje su usljedile nakog njega.

Izvor: Profimedia/Netflix/Courtesy Everett Collection

"Taj film prikazuje golu istinu. Tamo sam lično izvodio brojne akcije spasavanja alpinista koje su druge ekspedicije ostavile za sobom, sam prikupljao sredstva, predvodio tim, postavljao sopstvene fiksne užadi, rješavao pitanje dozvole za uspon na Šišapangmu sa kineskim vlastima, boravio u bolnici tokom majčine operacije i radio još mnogo toga. A sada? Sada krećem u novi poduhvat – ponovno penjanje na svih 14 vrhova bez kiseonika, čime bih ukupno ostvario tri takva ciklusa. Buka oko mene nije utihnula. Ja sam samo prestao da je slušam. Za one koji i dalje sumnjaju: već sam se popeo na svih pet pakistanskih vrhova viših od 8.000 metara za samo 26 dana. Kao vođa. Kao vodič. Bez kiseonika. Oborio sam rekorde onih koji su prethodno oborili moje rekorde postignute uz upotrebu kiseonika. Dokazi za to postoje", odgovorio je kritičarima.

Godine 2021. Purdža je ispisao istoriju izvevši prvi zimski uspon na vrh K2, drugi najviši na svijetu, zajedno sa timom od još devet alpinista.

Purdža je ove nedjelje na platformi X napisao da je blizu toga da postane prva osoba koja se dvaput popela na svih 14 "super-vrhova" bez upotrebe kiseonika.

Poslednji tvit prije nestanka

"Brod Pik, ne tražim ništa osim bezbednog prolaza gore i dole. Ne uzimam nijednu planinu zdravo za gotovo. Nijednu. U trenutku kada moja noga napusti bazni kamp, to je 100%. Oduvek je bilo. Oduvijek će biti. Ovo je posvećeno svima koji su me doveli ovde. Podržavaocima. Kritičarima. Svima vama. Bez obe strane, nema vatre. Zato vam iskreno hvala. Moja svrha nikada nije bila o meni. Radi se o tome šta predstavljam. Radi se o tome da vam pokažem da su vaše planine - kakve god da su - osvojive", napisao je u posljednjem tvitu prije nego što je nestao u lavini na sjeveru Pakistana.

THE MISSION SHIFTS. THE COMPASS HOLDS.



This was never the plan. Initially, the plan was to climb just G2. But just before setting off for Pakistan, I ran the numbers on my 8000m summits. That’s when it hit me: if I tick off Broad Peak whilst I’m here , only one remains “Cho…pic.twitter.com/rovJzFcazP — Nirmal Purja MBE (@nimsdai)July 27, 2026

Brod Pik, dio planinskog venca Karakorum u severnom Pakistanu, 12. je najviši vrh na svijetu i smatra se jednim od najtežih i tehnički najzahtjevnijih uspona među svim vrhovima višim od 8.000 metara.

"Svi te pitaju za Everest"

Rođen u selu u zapadnom Nepalu, Purdža se još kao tinejdžer pridružio Gurkama – jedinici britanske vojske koju čine Nepalci i koja je čuvena po svojoj neustrašivosti.

Kasnije je služio u elitnim specijalnim jedinicama kao specijalista za ratovanje u uslovima ekstremne hladnoće.

Ovaj avanturista je u intervjuu za AFP 2019. godine rekao da su mu čak i obične japanke predstavljale luksuz dok je bio dete.

Poznat pod nadimkom "Nimsdai", svoju planinarsku priču započeo je 2012. godine tokom pešačenja do baznog kampa na Everestu, kada se popeo na vrh Lobuče, visok 6.119 metara.

Prvi vrh viši od 8.000 metara osvojio je 2014. godine. Dve godine kasnije, kada se period odsustva nakon službe u Avganistanu poklopio sa sezonom penjanja, prvi put se popeo na Everest.

"Ako si iz Nepala, svi te pitaju za Everest. Zato sam svoje slobodno vreme koristio za planinarenje", rekao je on.

Izvor: Profimedia/Netflix/Courtesy Everett Collection

Sljedeće godine ponovo se našao na planini, predvodeći uspešnu ekspediciju Gurki, a zbog svog doprinosa alpinizmu na velikim visinama odlikovan je Ordenom Britanske imperije (MBE).

Kasnije je vojničke čizme zamenio čizmama za planinarenje, napustivši vojsku nakon 16 godina službe.

Finansijski izazovi

Zatim je ponovo stavio kuću pod hipoteku kako bi prikupio sredstva za svoj poduhvat osvajanja 14 najviših vrhova sveta, koji je podrazumevao velike visine i veliku brzinu.

Nakon svog rekordnog podviga, osnovao je kompaniju za organizovanje planinskih ekspedicija, vodeći svake sezone alpiniste na najviše vrhove širom svijeta.

Postao je veoma tražen vodič nakon što mu je dokumentarni film na Netfliksu doneo svetsku slavu.

Optužbe za uznemiravanje

Dvije alpinistkinje su 2024. godine optužile Purdžu za sek*ualno uznemiravanje i napad, što je on negirao.

U intervjuu za agenciju AFP 2019. godine, Purdža je izrazio nadu da će njegov podvig inspirisati narednu generaciju nepalskih alpinista da obore njegove rekorde.

"Kao Nepalac, nadam se da će moji usponi skrenuti pažnju na talentovane alpiniste odavde", rekao je on.

Nepalski vodiči, koji su uglavnom Šerpe iz dolina oko Mont Everesta, čine okosnicu profitabilne alpinističke industrije u zemlji, ali često ne dobijaju toliko priznanja ili pohvala kao strani alpinisti.

Dugo ograničavani na sporedne uloge, nepalski alpinisti su počeli da stiču priznanja za sopstvene zasluge nakon što je Purdžina svjetska slava skrenula pažnju na njihova dostignuća.

Putem svoje fondacije, Purdža je finansirao obrazovanje i akcije čišćenja planina. Takođe je izgradio objekat za nosače na ruti ka Everestu kako bi im obezbijedio siguran smještaj.

Iako je iza sebe imao nekoliko oborenih rekorda, Purdža je neprestano tragao za novim avanturama.

"Uvijek postoje (nove) granice. To je ljudski, to je ono što mi radimo", rekao je za AFP.

(MONDO)