UEFA je odlučila da bojkotuje FIFA zbog najave o prodaji Svetskog prvenstva investitorima. Saznajte više o ovom važnom stavu evropskih fudbalskih saveza.

Izvor: Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia

UEFA je odlučila da bojkotuje FIFA posle najave Đanija Infantina da će "prodati Svjetsko prvenstvo" investitorima, kako bi prigrabio ogroman novac. U oštrom saopštenju iz Niona navodi se da nijedna članica UEFA ubuduće neće igrati turnire u organizaciji FIFA ukoliko se ovaj plan Infantina, Trampa i drugih ostvari.

To je odlučeno na današnjem sastanku članica UEFA (svih 55) na kome je konstatovano da predlog FIFA ne smije da uzme u razmatranje, a vidjećemo da li će im se u tome pridružiti i ostali kontinentalni savezi.

Šta piše u saopštenju UEFA?

"UEFA i njenih 55 članica stoje kao jedno. Jednoglasno i nedvosmisleno odbacujemo predlog FIFA o prenosu vlasničkih udjela u Svjetskom prvenstvu i drugim takmičenjima pod okriljem FIFA na privatne investitore".

"Svjetsko prvenstvo se ne može tretirati kao investicioni proizvod. Ono je jedno od najvećih sportskih nasljeđa u fudbalu. Generacijama su ga gradili igrači, nacionalni timovi i navijači na svim kontinentima. Nijedan njegov dio ne smije ikada biti predat privatnim investitorima. Svjetsko prvenstvo nije na prodaju".

"I neodgovorno je i neodbranjivo da je predlog od takvog značaja za fudbal osmišljen u tajnosti i doveden do ivice usvajanja bez ikakvih smislenih konsultacija sa onima kojima je povjereno upravljanje ovom igrom. Ovo nije samo duboki neuspjeh rukovodstva, već i odricanje FIFA od svoje dužnosti staratelja svjetskog fudbala".

"Nacionalni savezi širom svijeta sada su stavljeni pred ultimatum: prihvatite ireverzibilno preuzimanje najvećih fudbalskih takmičenja ili snosite posledice. Ovo nije "demokratska odluka", već upravljanje zastrašivanjem - čin koercije nedostojan institucije kojoj je povjereno starateljstvo nad globalnom igrom".Ali naše protivljenje prevazilazi same procedure. Onog trenutka kada spoljni investitori steknu vlasničke udjele u takmičenjima pod okriljem FIFA-e, fudbal se zauvijek menja. Komercijalni povraćaj novca postaje trajna obaveza. Očekivanja investitora postaju svakodnevni pritisak. Od tog trenutka pa nadalje, svaka odluka o međunarodnom kalendaru, svaka odluka o formatima takmičenja i svaka odluka koja oblikuje budućnost fudbala više nije vođena onim što je najbolje za igru, već onim što je najbolje za akcionare".

Izvor: Predrag Milosavljevic / Xinhua News / Profimedia

"Ovaj model nema mjesto u svjetskom fudbalu. Budućnost fudbala ne mogu diktirati očekivanja onih čija je primarna dužnosť da maksimizuju finansijski dobitak. Niti interesi nacionalnih saveza, liga, klubova, igrača i navijača mogu postati podređeni prinosima investitora. Fudbal ne smije da stavlja svoju budućnost pod hipoteku radi finansijske koristi".

"Stav Evrope je jasan. Nikada nećemo dati legitimitet ovakvom modelu. Niko nema moralni autoritet da proda ono što drži samo kao povjerenik za naredne generacije".

"Kao rezultat današnje rasprave, nijedna reprezentacija iz članstva UEFA-e neće učestvovati ni u jednom takmičenju pod okriljem FIFA-e sve dok su ovi predlozi aktuelni, odnosno dok ovaj predlog ne bude u potpunosti odbačen i dok se ne daju obavezujuće garancije da FIFA nikada više neće otvoriti svoje upravljanje ili takmičenja za privatno vlasništvo".

"Niko ne bi trebalo da sumnja: UEFA i njeni nacionalni savezi suprotstaviće se ovim planovima sa apsolutnom odlučnošću. Postoje trenuci kada se institucijama ne sudi po onome što su spremne da prihvate, već po onome oko čega odbijaju da prave kompromise. Ovo je jedan od tih trenutaka. Neke stvari su jednostavno previše važne da bi se prodale. FIFA Svjetsko prvenstvo pripada fudbalu. Uvijek će mu i pripadati. I sve dok Evropa ima glas, ono nikada neće biti na prodaju", zaključuje se u saopštenju UEFA.

Šta hoće Đani Infantino?

FIFA ima za cilj da kreira ćerku-kompaniju vrijednu 20 milijardi dolara i proda više od 20 odsto novog preduzeća "FIFA Forward Enterprise" prikupljanjem 4,2 milijarde dolara od spoljnih investitora. Dakle, FIFA planira da izdvoji svoj komercijalni i biznis sektor (sponzorstva, TV prava, organizaciju takmičenja) u posebnu novu firmu, a u sve to upleten je i Tramp.

Tako bi privatnim investitorima (poput investicionih fondova ili privatnih kompanija) prodali akcije/udio u toj novoj komercijalnoj firmi kako bi odmah prikupila svjež kapital u iznosu od oko 4,2 milijarde dolara.

Inače, dao je rok svim Savezima da se izjasne do 19. septembra. Svi koji prihvate dobiće 40 miliona dolara, a oni koji odbiju - 10.