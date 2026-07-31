Eksplozivna naprava pronađena je u reci Lim, nedaleko od ušća Mileševke, a očekuje se dolazak specijalizovane ekipe koja će je bezbjedno ukloniti.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Granata za koju se pretpostavlja da potiče iz perioda Drugog svjetskog rata pronađena je danas u reci Lim, nedaleko od ušća Mileševke, u samom centru Prijepolja

"Eksplozivnu napravu prvi su uočili građani, koji su odmah obavijestili policiju. Pripadnici Policijske uprave u Prijepolju izašli su na lice mjesta, obezbedili lokaciju i spriječili prilazak prolaznika dijelu obale na kojem je granata pronađena. Očekuje se dolazak specijalizovane ekipe iz Užica, koja će preuzeti eksplozivnu napravu i ukloniti je na bezbedan način", potvrđeno je za RINU.

Za sada nema informacija koliko dugo se granata nalazila u rijeci, a pretpostavlja se da je usled niskog vodostaja postala vidljiva građanima.

Nadležni apeluju na građane da ne prilaze neeksplodiranim ubojnim sredstvima, da ih ne dodiruju i ne pokušavaju da ih pomjere, već da o pronalasku odmah obavijeste policiju.