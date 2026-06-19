Voditeljka Florensija Penja je u programu uživo rekla da je preminuo otac Lionela Mesija i odmah poslije toga je dala otkaz i izvinjavala se svima

Izvor: Pawel Andrachiewicz / Newspix.pl / Profimedia

Lionel Mesi je plakao usred meča na Svjetskom prvenstvu. Kako bi se stavila tačka na spekulacije njegova porodica je objavila saopštenje i potvrdila da je njegov otac Horhe bolestan i da je to razlog što je jedan od najboljih fudbalera ikada bio toliko emotivan.

Upravo je zbog svega toga voditeljka Florensija Penja dala otkaz. Ona je radila na televiziji "Luzu" i usred programa je prenijela informaciju da je Horhe preminuo. To je izazvalo buru u Argentini i ona se izvinila svima zbog toga pošto je dala otkaz.

Argentinski mediji prenose i da je zvala Leovu porodicu i da je razgovarala sa njegovom majkom Selijom koja je prihvatila njeno izvinjenje za veliku grešku.

Florensija Penja se oglasila i na svom Instagram nalogu i uputila je još jednom javno izvinjenje Mesiju i njegovim najbližima.

"Molim za oproštaj Mesija i njegovu porodicu zbog zastrašujućeg momenta koji su preživjeli. Mnogo me je sramota što sam bila dio nečega što im je nanelo bol. Želim samo da objasnim da sam ovu lažnu informaciju dobila preko bubice od strane produkcije kojoj sam vjerovala. Uprkos tome, snosim odgovornost za tu grešku. I zato sam odlučila da dam otkaz. Još jednom molim sve od srca da mi oproste. Pogriješila sam", napisala je Florensija.