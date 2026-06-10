Mladi fudbaler Islanda iznenadio Lea Mesija poslije utakmice.

Izvor: x.com

Poslije prijateljske utakmice Argentine i Islanda (3:0) u Obernu u Alabami, Lionel Mesi (38) doživio je prijatan susret nasred terena. Prišao mu je islandski fudbaler Danijel Tristan Gudjonsen (20) i podsjetio ga na svog oca.

"Ti si igrao sa mojim tatom", kao da mu je rekao Islanđanin, podsjetivši Mesija da je njegov otac Ejdur Gudjonsen (47) dijelio svlačionicu sa Argentincem u Barseloni od 2006. do 2009. Bilo je to vrijeme uspjeha i osvajanja Lige šampiona pod vođstvom Pepa Gvardiole, a Gudjonsen senior bio je poznati as evropskog fudbala i sigurno je da se Mesi sjetio o kome se radi.

Danijel Gudjonsen rođen je 2006. godine u Londonu, dok je njegov otac igrao sa velikim uspjehom za Čelsi pod vođstvom Žozea Murinja. Rođen je u martu, a već na ljeto porodica se preselila u Barselonu, u kojoj je Islanđanin započeo najveću epizodu u karijeri.

Ovog ljeta, 20 godina od tada, Mesi će sa Argentinom braniti titulu prvaka svijeta na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku. Sa druge strane, Islanđani nisu otišli na Mundijal jer nisu prošli kvalifikacionu grupu u kojoj je Francuska izborila direktan plasman kao prvoplasirana, a Ukrajina je sa druge pozicije otišla u baraž. Gudjonsen junior mogao bi da značajnu ulogu u narednim ciklusima, ako bude nastavio da se razvija u svom klubu, Malmeu.

Gudjonsen junior je prošao omladinske kategorije Reala i Barselone i važio je za velikog talenta.