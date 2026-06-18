Argentinski mediji tvrde da je Lionel Mesi plakao zbog svog oca i da ima zdravstvene probleme koji su pogodili argentinskog fudbalera.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Lionel Mesi dao je tri gola i donio pobedu Argentini protiv Alžira na startu Svketskog prvenstva (3:0). Jedan od najboljih fudbalera svih vremena pokazao je zašto je još uvokek "mađioničar" sa loptom u nogama i da dominira i sa 38 godina. Ali, jedan detalj je privukao veliku pažnju, momenat kad se rasplakao pred kamerama pred kraj prvog poluvremena.

Krenule su razne spekulacije oko toga šta se dešava. Nagoveštaji o potencijalnom razvodu i toj vrsti problema. Međutim, argentinski mediji tvrde da je u pitanju njegov otac Horhe i da ima zdravstvene probleme.

Prema informacijama koje stižu iz Argentine govore da "Horhe nije u dobrom zdravstvenom stanju i da se njegovo stanje pogoršalo tokom nedelje". Tvrde da je to razlog Leove emotivne reakcije i da ga je sve to dodatno pogodilo. Teško mu je, ali želi da bude sa reprezentacijom i da pokuša da odbrani titulu osvojenu u Kataru proke četiri godine.

Šta je Mesi rekao o svemu tome?

Leo Messi crying after his goal



pic.twitter.com/s4vZvOWIsx — All About Argentina (@AlbicelesteTalk)June 17, 2026

Očekivano, posle tog meča sa Alžirom je medije posebno zanimala ta situacija sa suzama.

"Zašto sam plakao? To je bilo nešto što nije imalo nikakve veze sa fudbalom. Prošao sam kroz neke teške dane, ali sam zahvalan cokeloj delegaciji i saigračima jer su uvokek bili uz mene, dajući mi mnogo snage da prebrodim sve to", rekao je Mesi i tako izbegao da dodatno ulazi u detalje.