Legendarni Lionel Mesi pronašao je inspiraciju riječima velikana "bijelog sporta" Rafalena Nadala.

Izvor: Profimedia/Kevin Schultz/CSM

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena i kapiten Argentine Lionel Mesi postigao je het-trik na otvaranju Svjetskog prvenstva protiv Alžira (3:0). On je tako izjednačio rekord Miroslava Klosea i sada ima učinak od 16 golova na Mundijalima. Posle nestvarne partije, otkrio je da trenutno gleda dokumentarac Rafaela Nadala koji je nedavno izašao na Netfliksu.

"Trenutno gledamo seriju Rafa Nadal i mnogo se poistovećujem sa njim u smislu da uvijek daje sve od sebe i uživa u onome što radi", reko je Mesi okupljenim novinarima.

Leo Messi after his World Cup hat-trick against Algeria:



'We are currently watching the Rafa Nadal [Netflix] series and I identify with him a lot in terms of always giving your everything and enjoying what you do'



(@Ruben_Canizares)pic.twitter.com/ESRObMEjh1 — Bastien Fachan (@BastienFachan)June 17, 2026

Citat koji je ostavio najveći utisak na ljubitelje lika i djela "kralja šljake", ali je legendarnog Argentinca je definitivno ovaj:

"Ljudi misle da sam pobjednik. Ja nisam pobjednik, ja sam takmičar. Ono što me je uvijek motivisalo je želja da nastavim da se borim", kaže Rafa u svom dokumentarcu.

Zašto je Mesi plakao?

Nakon prve pobjede Argentine na Svjetskom prvenstvu, svijet je obišao snimak na kojem se vidi da Lionel Mesi plače. Mnogi su mislili da je u pitanju samo nalet emocija i ponosa zbog sjajne partije u nacionalnom dresu, ali je u pitanju je nešto o čemu se nije znalo.

"Zašto sam plakao? To je bilo nešto što nije imalo nikakve veze sa fudbalom. Prošao sam kroz neke teške dane, ali sam zahvalan cijeloj delegaciji i saigračima jer su uvijek bili uz mene, dajući mi mnogo snage da prebrodim sve to", rekao je Lionel Mesi nakon utakmice.