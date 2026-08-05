Fulam je uplatio na račun Real Madrida 50 miliona evra i za taj novac doveo Gonzala Garsiju i Sezara Palasiosa. Da li vam znače ta imena? I da li je Alvaro Arbeloa preko noći postao trener za Premijer ligu?

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Mnoge je ovog ljeta iznenadila poslovna politika Fulama i odluke koje su podigle obrve prije svega ljubiteljima fudbala u Španiji. Kao prvo, Fulam je odlučio da tokom ljeta postavi na mjesto trenera Alvara Arbelou poslije njegove neslavne epizode na klupi Real Madrida prošle sezone. Prethodho je vodio samo Real Madrid "B".

Poslije toga, Fulam je potresao tržište odlukom da za čak 50 miliona evra dovede dvojicu prekobrojnih igrača Real Madrida, napadača Gonzala Garsiju, plaćenog čak 40 miliona evra i vezistu Sezara Palsiosa, plaćenog 10 miliona. Povrh toga, Real je dogovorio u Garsijinom transferu i dva miliona bonusa za sebe, kao i 30 odsto od naredne prodaje.

Kako i zašto baš Fulam?

Vlasnik Fulama Šahid Kan poslovni je klijent kompanije ACS Group, čiji je predsjednik Florentino Perez. Njena američka podružnica, "Tarner konstrakštn", bila je kroz istoriju izvođač radova na renoviranju stadiona NFL kluba Džeksonvil Jaguarsa, koji je takođe u Kanovom vlasništvu i o čemu su pisali i tamošnji lokalni mediji. Vrijednost projekta najnovijeg renoviranja iznosi 1,4 milijarde dolara.

Za to vrijeme, u Evropi, Fulam je angažovao Alvara Arbelou iz Real Madrida nakon veoma pozitivne preporuke Florentina Pereza. Na savjet Arbeloe, klub je potom doveo dvojicu mladih igrača Reala koji nisu bili u prvom planu, za ukupno 50 miliona evra, uz ugovore koji sadrže klauzule o procentu od naredne prodaje i mogućnosti otkupa od strane madridskog kluba.

Alvaro Arbeloa, Gonzalo Garsija i Cezar Palasios imaju istog menadžera, odnosno pripadaju agenciji čiji je direktor Oskar Ribot, nekadašnji šef komunikacija Real Madrida za vrijeme mandata Florentina Pereza.

Nemoguće je da je sve slučajnost.

Ko je Šahid Kan?

Pakistansko-američki biznismen ima pasoš SAD od 1991. godine i vlasnik je NFL franšize Džeksonvil Jaguarsa, premijerligaša Fulama, suvlasnik je sa sinom i promocije američkog rvanja "Ol-Elit", a vlasnik je "Fleks end gejta", jedne od najvećih privatnih američkih kompanija u automobilskoj industriji.

Magazin "Forbs" je 2012. godine objavio njegovu fotografiju na naslovnoj strani u priči o "licu američkog sna". Prije dvije godine magazin Forbs procijenio ga je 55. najbogatijim Amerikancem, a uz to i 167. najbogatijim čovjekom na svijetu.

Nijedan automobilski magnat nema više novca od njega i bogatstvo mu je procijenjeno je na 15,1 milijardu dolara.