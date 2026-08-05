U velikoj akciji policije u Dobanovcima zaplijenjeno je 30 kg kanabisa i 15 kg kokaina. Zbog sumnje na trgovinu narkoticima uhapšene su tri osobe kojima je određeno zadržavanje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pripadnici policije zaplijenili su na teritoriji GO Surčin, u naselju Dobanovci, oko 30 kilograma opojne droge kanabis i oko 15 kilograma opojne droge kokain i uhapsili 3 lica.

Uhapšeni su M.Z. i I.G. koji su zatečeni u teretnom motornom vozilu u kojem se nalazila opojna droga, upakovana u više paketa. Takođe, uhapšen je i D.Đ. zbog postojanja osnova sumnje da je od osumnjičenih na jednoj benzinskoj stanici preuzeo putnu torbu u kojoj se nalazila opojna droga.

Osumnjičenima se na teret stavlja krivično djelo Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Određeno im je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti privedeni u Više javno tužilaštvo na saslušanje.