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Oglasila se Ana Radulović nakon što joj je pozlilo nasred ulice: Krenula na tretman pa se samo srušila

Oglasila se Ana Radulović nakon što joj je pozlilo nasred ulice: Krenula na tretman pa se samo srušila

Autor Marina Cvetković
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Incident se dogodio nakon što je Ana završila emisiju i išla na kozmetičke tretmane.

Oglasila se Ana Radulović nakon što joj je pozlilo nasred ulice Izvor: Instagram/ana.radulovic

Ani Radulović, juče je pozlilo usred centra Beograda, nakon čega se pred prolaznicima srušila na ulici. Očevici su joj odmah pritekli u pomoć, a voditeljka se sad oglasila i otkrila šta se dogodilo.

Nakon ovog incidenta, voditeljka je otkrila šta je tačno prethodilo kolapsu. Naime, ona je odmah nakon završene emisije otišla u grad na tretman noktiju, gde je već počela da se oseća loše, ali je u tom trenutku pomislila da je reč samo o običnom umoru i pospanosti.

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Nakon završenog tretmana, krenula je peške na sledeći koji je bio relativno blizu, ali ju je tada, kako i sama kaže, sve odjednom stiglo.

"Umor, vrućina, stres i loša ishrana"

Ana je objasnila da je kolaps usledio kao posledica iscrpljenosti i ubrzanog tempa života.

"U želji da sve stignem, na kraju je stiglo mene. Ustala sam posle emisije, išla sam za grad na tretman noktiju i tu sam već osetila da sam loše, ali sam mislila da sam samo umorna i da mi se spava. I kada sam završila i krenula na drugi tretman, koji je relativno blizu, krenula sam peške i verovatno me je sve stiglo. Umor, vrućina, stres da sve stignem i loša ishrana, jer naravno nisam stigla ni da jedem", rekla je za Pink.rs.

Brza reakcija prolaznika sprečila teže posledice

Srećom, ljudi koji su se u tom trenutku našli na ulici u samom centru grada odmah su reagovali i pomogli joj.

"Hvala Bogu, brzom reakcijom osoba oko mene nije bilo ništa strašno, sada sam bolje", poručila je, izražavajući zahvalnost prolaznicima koji su joj pružili pomoć u ovom neprijatnom trenutku.

Pogledajte kako je Ana nekada izgledala:

(Pink.rs / MONDO)    

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Ana Radulović

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