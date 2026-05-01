Predrag Mijatović već ima plan i ideju ukoliko pobijedi na izborima u Partizanu, a to je da dovede Žarka Lazetića na mjesto trenera.

Izvor: MN Press

Problemi u Partizanu postoje već neko vrijeme i vodi se "rat" unutar kluba. Sa jedne strane je Predrag Mijatović, sa druge ostatak Upravnog odbora na čelu sa Rasimom Ljajićem, Milkom Forcan i Dankom Lazovićem. Spremaju se izbori unutar kluba i ako Mijatović pobijedi, već ima plan.

Jedna od glavnih ideja je da ponovo smijeni trenera Srđana Blagojevića. Nije tajna da je on bio za promjene kada je prvi put aktuelni trener dobio otkaz, a sada bi moglo da se dogodi i drugi put. I na njegovo mjesto bi mogao da dođe Žarko Lazetić.

"Mijatovićev plan je da smeni Blagojevića i da na funkciju šefa stručnog štaba promoviše Lazetića. Ideja je da Žarko dobije ne samo trenersku ulogu, već i odrešene ruke i u izboru pojačanja koja se uklapaju u njegov stil. Tako bi započeo rekonstrukciju tima u susret ljetnjim kvalifikacijama", navodi se u tekstu "Mozzartsporta".

Lazetić je od zimus slobodan pošto je došlo do prekida saradnje sa Makabijem i pokazao je interesovanje za dolazak u Humsku. Jedino pitanje je da li i on želi baš da dođe u klub koji je u lošoj situaciji i u kom postoje "struje". Tekuća sezona se uskoro završava, ali vremena za odmor i pauzu nema previše pošto treba misliti na evropske kvalifikacije i sve što slijedi.

(Mozzartsport/MONDO)