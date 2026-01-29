Srpski fudbaler Strahinja Eraković vratio se u Crvenu zvezdu

Već danima govori se da bi Strahinja Eraković (25) mogao ponovo da zaduži dres Crvene zvezde. Čini se da će to uskoro postati i zvanična vijest. Dejan Stanković dobio je dugo željeno pojačanje - Strahinja Eraković se vraća na Marakanu, pošto je dogovor postignut neposredno pred utakmicu sa Seltom, saznaje Sportal. Dvadesetpetogodišnji štoper ponovo će obući dres kluba u kojem je napravio prve fudbalske korake.

Eraković je ponikao u Crvenoj zvezdi, prošavši sve mlađe kategorije, a jednu sezonu proveo je i u Grafičaru, gdje je pokazao sav svoj talenat. Od tada je njegov put vodio ka prvom timu Zvezde. U sezoni 2021/2022 postao je standardni član prvog tima i odigrao ključnu ulogu u plasmanu kluba u osminu finala Lige Evrope, gdje je Zvezda ispala od Rendžersa. Nakon još jedne uspješne sezone, Eraković je prešao u Zenit.

U Sankt Peterburg stigao je 2023. godine, tokom ljeta, potpisavši četvorogodišnji ugovor sa renomiranim ruskim klubom. Tamo je osvojio Premijer ligu, Kup i Superkup Rusije. Prije toga, sa Crvenom zvezdom osvojio je tri titule Superlige Srbije i isto toliko nacionalnih kupova, a u sezoni 2022/2023 bio je i član tima sezone. Njegov povratak znači da Zvezda dobija značajno pojačanje pred nastavak sezone.

Šta je Dejan Stanković pričao o Strahinji Erakoviću?

Poznato je da je Dejan Stanković volio da sarađuje sa Erakovićem, te se može reći da mu se jedan od najvećih želja, vezanih za tim Crvene zvezde, ostvarila. Uz to, crveno-bijeli su veliki transfer ostvarili neposredno pred meč u ligi Evrope, što je dodatno obradovalo navijače kluba iz Ljutice Bogdana.

Da nisu prazne riječi da Dejan Stanković uživa u saradnji sa Erakovićem podseća i izjava trenera Crvene zvezde, nakon pobjede nad Glazgovom iz Rendžersa (2:1), kada nije nadoknađeno 0:3 iz prvog meča u Ligi Evrope. "Evo, ovaj momak koji će imati strašnu karijeru!", rekao je Stanković tada. "Kao prvo, Strahinja je iz škole Crvene zvezde i kao takav zna kako da se nosi. Da kažem da smo mi njega trpjeli, nismo ga trpjeli. Sve što se prošle godine dešavalo, to je faza odrastanja.Strahinja je odbrambeni igrač koji igra i licem i leđima, jednako je brz, brzo nalazi poziciju odakle može da šprinta, da zatvori, podsjeća me malo na Alesandra Nestu.Što se tiče igranja otpozadi, iz meča u meč je sve bolji i sigurniji. Erak nije bonus, Erak je standardni štoper Crvene zvezde".