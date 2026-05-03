"Crveni đavoli" posle dvije godine ponovo u eliti

Manchester United pobijedio je Liverpool FC 3:2 u velikom derbiju engleskog fudbala i „ovjerio“ svoje mjesto u Ligi šampiona od jeseni.

Poslije dvije sezone van elite, ekipa Michael Carrick slavila je golovima Matheus Cunha u 6, Benjamin Šeško u 14. i Kobbie Mainoo u 77. minutu.

Liverpul je uspio da se vrati iz zaostatka i izjednači golovima Dominik Szoboszlai u 37. i Cody Gakpo u 56. minutu.

Derbi je odigran pred 74.000 gledalaca, zabrinutih za zdravlje legendarnog menadžera Junajteda Alex Ferguson, koji je hospitalizovan sat prije utakmice.

Ova pobjeda i povratak u Ligu šampiona sigurno će biti posvećeni i njemu, najvećem treneru u istoriji kluba.

Junajted je ovom pobjedom obezbijedio treće mjesto na tabeli, sa šest bodova više u odnosu na četvrtoplasirani Liverpul.

„Redsi“ imaju isti broj bodova kao i petoplasirana Aston Villa, koja je odigrala meč manje, a iz Premier League će pet klubova izboriti plasman u Ligu šampiona.



