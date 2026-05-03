Ser Aleks Ferguson, legendarni trener Mančester junajteda, hitno je hospitalizovan prije derbija protiv Liverpula.

Najveći trener u istoriji Manchester United, Alex Ferguson (84), hospitalizovan je uoči derbija protiv Liverpool FC.

Prema pisanju Daily Mail, legendarni stručnjak se osjetio loše na stadionu i preventivno je zbrinut, a očekuje se da će uskoro nastaviti oporavak kod kuće.

Ferguson, koji je sinonim za uspjehe Junajteda, rijetko propušta utakmice svog kluba, pa je i ovog puta došao da zauzme mjesto u loži. Ipak, sat vremena prije početka meča morao je da bude prevezen u bolnicu.

Podsjećanja radi, Ferguson je 2018. godine pretrpio izliv krvi u mozak, kada su mu šanse za preživljavanje bile minimalne. Nakon operacije uspio je da se oporavi, a britanski mediji navode da njegovo trenutno stanje nije povezano sa tim zdravstvenim problemom.

„Na dan kada sam to doživio bilo je pet istih slučajeva – troje je umrlo, dvoje je preživjelo. Tako znaš da si imao sreće“, govorio je ranije Ferguson.

Junajted ga ostavio na cedilu, on klub nikad

Sramotnom odlukom rukovodstva kluba na čelu sa Džimom Retklifom, Ferguson je 2024. godine izgubio titulu ambasadora Mančester junajteda, ali je ipak ostao vjeran „crvenim đavolima“. Nije napuštao Old Traford ni u svojim teškim trenucima, poslije smrti supruge Keti Ferguson 2023. nakon čak 57 godina braka.

Ferguson je vodio Junajted u slavnim danima tog kluba, koje je stvarao od 1986. do 2013. Osvojio je čak 13 titula prvaka Premijer lige i izjednačio Junajted sa Liverpulom na vrhu „vječne liste“ šampiona Engleske, a uz to je bio i dva puta prvak Evrope – u Barseloni 1999. i u Moskvi 2008.