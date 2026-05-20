Arsenal je osvojio Premijer ligu posle 22 godine

U 39. minutu meča između Bornmuta i Mančester sitija - Arsenal je postao šampion Premijer lige i to posle 22 godine, pošto je meč završen neriješenim rezultatom (1:1). Stanje na tabeli bilo je dovoljno jasno, a gol koji je postigao Eli Krupi nije bio samo atraktivan, već je praktično potvrdio osvajača titule u Engleskoj.

Mančester siti je poslednjih nedelja više u centru pažnje zbog dešavanja van terena nego zbog rezultata. Odlazak Pepa Gvardiole posle deset godina bacio je sjenku na dešavanja u klubu, dok se potencijalni transferi i odlasci igrača više komentarišu od plasmana na tabeli. Možda je upravo to jedan od razloga zbog kojih će Mančester siti morati da se zadovolji drugim mestom u Premijer ligi.

Siti nije bio domaćin, ali je tokom većeg dijela susreta djelovao konkretnije. Imao je veći posjed lopte, više prilika i udaraca ka golu, ali sve to nije bilo dovoljno. Jedna šansa koju je dobio 19-godišnji Francuz Eli Krupi bila je dovoljna da odluči utakmicu i donese titulu Arsenalu u 39. minutu.

Najprije je Trifer proigrao mladog saigrača, a potom je Krupi savladao Donarumu tako što je loptu poslao u gornji desni ugao. Reakcija golmana Sitija najbolje je pokazala nevjericu zbog načina na koji je Francuz pogodio mrežu.

Gvardiola je pokušao izmjenama početkom drugog poluvremena da promijeni ritam meča, ali nije uspio. Osim atmosfere i sreća je bila na strani Bornmuta, koji je do kraja uspio da sačuva minimalnu prednost. Mada se ne može pohvaliti šansama pred golom rivala, pa je mogao čak i da uveća razliku. Bruks je na samom kraju imao priliku i da postigne gol, pogodio je stativu, ali je nevjerica na klupi Sitija dokazala da susret nije protekao kako su zamišljali.

U samom finišu uslijedile su i čarke, koje su samo bile odbrambeni mehanizam zbog nemoći Mančester sitija u fudbalskom pogledu. Uspio je Haland da uvalja gol u nadoknadi vremena, tačnije u 95. minutu, ali to nije bilo dovljno da bi gosti ostali u trci za titulu.