Totenhem je odigrao neriješeno u 36. kolu Premijer lige

Totenhem je imao važan zadatak - da pobijedi i uveća šanse za opstanak u Premijer ligi, ali poslije igre koju smo vidjeli u drugom dijelu drugog poluvremena, šanse su vrlo male. Susret između Totenhema i Lidsa završen je neriješenim rezultatom 1:1 (0:0) u posljednjem meču 36. kola engleskog takmičenja. Pred klubom iz Londona je još dva susreta (Čelsi i Everton), dok je trenutno 17. na tabeli, tik iznad crte za opstanak u takmičenju.

Iako prvo poluvrijeme nije bilo posebno zanimljivo i osim starta Kevina Dastona i žutog kartona nismo vidjeli ništa posebno, drugo poluvrijeme donijelo je više zanimljivosti. Totenhem je pokazivao bolju igru u prvih 45 minuta, bilo je više posjeda u nogama domaćina, poneka šansa, a onda je drugi dio meča potvrdio sve ono što smo čekali u prvom.

U 50. minutu je Matis Tel zatresao mrežu, pošto je lopta završila u gornjem desnom uglu gostiju poslije kornera, na opšte zadovoljstvo navijača na stadionu. Uslijedila je i povreda Paskala Strujka, ali je meč ubrzo nastavljen. Kako je Lids bio u zaostatku, kluba gostiju je poslije gola vrlo brzo reagovala i riješila da trostrukom izmjenom promijeni ritam meča.

Tako je i bilo, svega desetak minuta poslije promjene trojice igrača, gosti su kroz penal Dominika Kalvert-Levina zatresli mreži rivala za izjednačenje i muk u Londonu! Imao je Lids još jednu priliku, odmah poslije postignutog gola, ali Lukas Nmeča nije uspio da dođe do brzog preokreta za Lids.

Totenhem je izgledao potpuno rastrzano poslije primljenog gola. Igra koja je krasila domaćine u prvom poluvremenu i početkom drugog se potpuno raspala. S druge strane Lids je dobio motiv više, nije se predavao, u nadoknadi se igralo još 13 minuta, šanse su se nizale, naročito u samoj završnici, ali nijedna nije bila dovoljno dobra da bi lopta završila u golu rivala za pobjedu.