Komisija za licenciranje klubova FSCG je 27. aprila održala sjednicu na kojoj je razmatrala dokaze o ispunjenosti kriterijuma za klubove koji su se prijavili za postupak licenciranja za takmičenja u organizaciji Uefe za sezonu 2026/27.

Fudbalski klub Budućnost nije dobio licencu za nastup u evropskim takmičenjima u prvostepenom postupku, saošteno je iz Fudbalskog saveza Crne Gore (FSCG). Četiri kola prije kraja MeridianBet Prve crnogorske fudbalske lige Budućnost se nalazi na petom mjestu na tabeli i bliža je zoni baraža, nego eventualnom izlasku u Evropu.

Osim muškog fudbalskog kluba Budućnost, licencu nije dobio ni ženski klub Budućnost, kao ni Otrant-Olimpik, Breznica, Mladost, Bokelj i Jezero. Muški i ženski fudbalski klub Budućnost, Otrant i Breznica licencu nisu dobili zbog neispunjavanja finansijskih kriterijuma, a Mladost, Bokelj i Jezero zbog neispunjavanja svih kriterijuma propisanih Pravilnikom o licenciranju i finansijskoj održivosti klubova FSCG za takmičenja u organizaciji UEFA.

"Klubovi koji nisu ispunili propisane uslove i čiji su zahtjevi odbijeni u prvostepenom postupku, imaju pravo žalbe na odluku prvostepene Komisije", saopšteno je iz FSCG.

Licencu su, jednoglasnom odlukom, dobili Sutjeska, Mornar, Dečić i Petrovac.

"Komisija je razmatrala dostavljenu dokumentaciju i dokaze za svih pet kriterijuma: sportski, infrastrukturni, personalno-administrativni, pravni i finansijski, a na osnovu izvještaja eksperata za svaki od kriterijuma pojedinačno", kazali su iz FSCG.