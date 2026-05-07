UEFA je ove sezone primenila novo pravilo za finale, koje neće početi od 21 čas kao do sada.

Finale Lige šampiona Pari Sen Žermen - Arsenal biće odigrano u subotu, 30. maja na Puškaš areni u Budimpešti u novom terminu. Ne kao do sada od 21 čas, već od 18 časova.

UEFA je u obrazloženju nove satnice 28. avgusta prošle godine navela da je promena napravljena da bi "unaprijedila doživljaj navijača na dan utakmice i donela im korist, kao i timovima i gradovima domaćinima".

Ideja UEFA je da omogući organizatoru bolje uslove za logističku pripremu i izvođenje finala. Donijela je tu odluku i sigurno poučena skandaloznim scenama iz finala 2022. kada je pola sata kasnilo finale Liverpula i Reala u Parizu, uz dramatične scene nasilja oko stadiona "Francuska".

"Naš cilj je da dan utakmice učinimo zaista prijatnim iskustvom za sve koji žele da budu dio uzbuđenja, kao i da stvorimo gostoljubivu atmosferu koja olakšava dolazak porodicama sa djecom na najveću i najvažniju klupsku fudbalsku utakmicu sezone. Za navijače koji putuju to znači bolji pristup javnom prevozu, posebno nakon utakmice, kao i bezbjedniji i praktičniji povratak sa stadiona. Za gradove domaćine, ovo će povećati pozitivan ekonomski uticaj događaja, jer će navijači imati mogućnost da nastave slavlje", saopštila je UEFA.

Takođe, evropska "kuća fudbala" navela je i da će pomijeranje termina omogućiti i navijačima širom svijeta da u realnom vremenu prate utakmicu sezone

Oglasio se i Čeferin

"Ovom promenom stavljamo iskustvo navijača u središte našeg planiranja. Finale UEFA Lige šampiona je vrhunac fudbalske sezone, a novo vrijeme početka učiniće ga još dostupnijim, inkluzivnijim i značajnijim za sve koji su uključeni", izjavio je predsjednik UEFA, Slovenac Aleksandar Čeferin.

"Iako je početak u 21:00 po srednjoevropskom vremenu pogodan za utakmice tokom radne nedelje, raniji termin subotom za finale znači i raniji završetak, bez obzira na produžetke ili penale, i daje navijačima priliku da ostatak večeri provedu sa prijateljima i porodicom, uz utiske koje će ponijeti sa utakmice sezone", dodao je Čeferin.