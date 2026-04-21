Trener Vojvodine Miroslav Tanjga iznio je očekivanja pred duel sa Partizanom.

Fudbaleri Vojvodine dočekuju Partizan u srijedu od 17 časova, u drugom kolu plej-ofa Superlige Srbije. Crno-bijeli drugi na tabeli sa 64 boda, dok novosadski tim ima dva manje.

Trener crveno-bijelih Miroslav Tanjga je istakao da je ovaj duel važniji od onog sa Crvenom zvezdom koji su ubjedljivo izgubili (4:1), ali da neće biti odlučujući u borbi za drugu poziciju.

"Sigurno nije lako igrati u razmaku od tri dana protiv dva naša najveća rivala. Uz to, utakmicu protiv Zvezde smo izgubili na način na koji smo izgubili, ali to je prošlost i ne bih da pričamo o tome. I sada nas opet očekuje derbi protiv ekipe koja je druga na tabeli i to pokazuje koliko nas opet očekuje kvalitetna ekipa. S druge strane, Partizan znamo kakav je tim, koji ima problema, ali uz sve to i dalje je u pitanju veliki tim sa tradicijom. Nas njihovi problemi ne interesuju, jer mi idemo na tri boda, koja nas vode na drugo mjesto na tabeli", rekao je Tanjga.

"Ovo je derbi u pravom smislu te riječi, možda i veći nego protiv Crvene zvezde, jer rezultatski njoj nije mnogo značio. Uz sve turbulencije sa trenerima, te promjene odmah donose i neke pozitivne promjene po pitanju koncentracije. Hoćemo da izađemo na teren da dobijemo utakmicu, da se takmičimo, jer po kvalitetnu ne zaostajemo ni za jednim timom u ligi. Ulazimo u meč sa velikim optimizmom, nadamo se da će biti publike koja će biti uz nas", dodao je trener Vojvodine.

Vojvodina će biti oslabljena na duelu sa Partizanom. "Ovaj meč dolazi u teškom trenutku po nas, ali na muci se poznaju junaci. Osim Siniše Tanjge koji ima crveni karton, pod upitnikom je i Njegoš Petrović, dobra vijest je da se Kurnel Suč vraća u ekipu i spreman je da počne meč, a imamo problem i sa Milanom Kolarevićem koji je imao problem sa virusom u posljednja tri, četiri dana. To su neke stvari sa kojima ulazimo u ovaj duel", naveo je Tanjga.

Tanjga naglašava da će njegov tim izaći na teren ofanzivno i da žele sva tri boda u duelu sa velikim rivalom.

"Imaćemo kontrolisanu ofanzivu, jer utakmica se igra 100 minuta. Ulazimo da pobijedimo, a ne da igramo neriješeno. Ipak, fudbal je živa stvar. Nikada ne idemo s mišlju da se branimo. Nekada je bitno i kako se igrači osjećaju, kako se naspavaju. Ja vjerujem da će biti na svom nivou, da će navijači biti uz nas. Mi ćemo naš dio sa taktičke strane uraditi šta je do nas. Mi ne gledamo nijednu utakmicu koja donosi samo bod, nego od tri", istakao je trener Vojvodine i dodao:

"Partizanu više odgovora remi, jer poslije toga igraju sa Zvezdom, dok mi igramo opet kod kuće sa Železničarom. Ako pobijedimo, onda će nam utakmica protiv Želje biti mnogo lakša. Nema mnogo kalkulacija. Vidjećemo kako će se meč odvijati. Ako budemo mogli da pobijedimo, to ćemo da iskoristimo, ali nećemo srljati. Moramo da budemo pametni i strpljivi", dodao je Tanjga.

On smatra da sutrašnjii meč protiv Partizana neće biti odlučujući u borbi za drugo mesto na tabeli plej-ofa SLS.

"Ne bih rekao da je odlučujuća, ni pobjeda, ni poraz neće odlučiti. Poslije ove utakmice, imamo po pet mečeva. U našoj ligi može svako svakog da pobijedi. Ali sigurno da nam znači da završimo na drugom mjestu. U lakšoj smo situaciji, jer je nama pred početak sezone imperativ bio da se plasiramo u Evropu. Ako nam se ukaže prilika za prvo ili drugo mjesto, napašćemo ga i zato sada napadamo to drugo mjesto. Partizanu je svakako veći pritisak, što ne znači da ga mi nemamo", istakao je Tanjga.

Trener Vojvodine želi da skine pritisak sa svojih igrača koji će imati blagu ulogu favorita.

"Mislim da u našoj ligi bez obzira gdje igraš, sa Partizanom ili Zvezdom, na papiru niko ne može da kaže da je favorit. Ako gledamo prošlu utamicu koju smo dobili, onda jesmo favoriti, ali kvaliteti su nam slični. Sve će zavisiti od forme tog dana i raspoloženja igrača. Ja svoj tim poštujem i cijenim, imamo grupu sjajnih momaka, ali ne bih opterećivao svoje igrače. Kad god smo bili favoriti, nismo pobijedili", zaključio je Tanjga.