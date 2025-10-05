Trener Vojvodine dao burnu izjavu posle derbija protiv Partizana

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Trener fudbalera Vojvodine Miroslav Tanjga dao je burnu izjavu posle poraza svog tima od Partizana u Humskoj. U meču koji je bio prekidan šest puta, najčešće zbog bakljada, njegov tim je doživio poraz posle pola sata nadoknade.

"O fudbalu nema šta da se priča, to je tačno", rekao je on kada je stao pred kameru.

Tanjga je bio isključen u poslednjim minutima nadoknade, kada je sudija Aleksandar Živković pokazao crveni karton njemu i njegovom saradniku. Tražili su sa klupe Vojvodine tada faul Ibrahima Zubairua, Partizanovog rezerviste, u zoni iz koje bi Novosađani uputili centaršut u poslednjim trenucima, a Živković se nije oglasio, već je na tako burnu reakciju gostiju reagovao kartonima.

"Kao prvo, dobio sam crveni karton, ne znam zbog čega, jer sam kao svi na klupi i svi na tribinama vidio da je faul za nas - faul sa mjesta iz kojeg izvjesno možemo da postignemo gol u ovoj konfuziji. On ne svira faul, već meni i još jednom članu stručnog štaba daje crveni karton", kazao je Tanjga.

Nakon najdužeg prekida u drugom dijelu meča, sudija je izveo ekipe sa terena u svlačionicu. Igrači Vojvodine su otišli da se tuširaju, a Tanjga je rekao da je arbitar molio Novosađane da se vrate.

"Da naglasim - reagovao ka njemu sam bez ijedne ružne riječi. Samo sam rekao - je l' ovo nije faul? A, prije toga je molio, kumio i plakao da izađemo i nastavimo".

"Šta će biti za sto godina, granate?"

Izvor: MN Press

Tanjga je rekao da je razočaran atmosferom na utakmici na kojoj je Partizan slavio 80. rođendan.

"Mislio sam da je ovo Beograd, Partizan, da igramo fudbal. Osamdeset godina? Šta će biti za devedeset godina? Šta za sto godina, gađaćemo se granatama? Toliko sam razočaran da ne znam odakle bih krenuo".

Bio je upitan potom Tanjga da li je prilikom najdužeg prekida i povlačenja ekipa čuo instrukciju sudija, da se ne odlazi iz tunela. I da li je bilo te instrukcije?

"Kome je on to rekao? On to sigurno nije rekao. Pustite me laži, čitava utakmica je lažna, fudbala nije bilo i o fudbalu ne možemo ni da pričamo. Kome je to rekao? Nama nije rekao, to može 10 saradnika da potvrdi. Momci su ušli u kabine, skinuli kopačke i dresove. To nije bio prvi, ni drugi prekid, već sedmi, osmi, bili smo više u magli nego na svijetlu. To je sramota bre. Ovo je prešlo igricu, nema veze sa mozgom. Za koga se igra ovaj fudbal? Bilo je tu poštenih navijača koji su htjeli da pogledaju utakmicu. Šta ovo znači? Ako ne možete da organizujete utakmicu, nemojte da se takmičite. Ovaj stadion je morao pet puta najmanje da se isprazni. I onda kao da se ništa nije desilo"

"Sudija priča gluposti"

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Optužio je sudiju Živkovića da je želio da spriječi Vojvodinu da izjednači.

"Još gospodin sudija priča gluposti i dijeli kartone. Zašto nama, jer sam rekao da je bio faul? Ali je bilo opasno, jer možemo da damo gol. Pa da ne bi bilo tako opasno, bolje da ja i još jedan član stručnog štaba dobijemo crveni karton, a lopta da bude za Partizan. To je strašno šta doživljavamo. Da li sam tražio objašnjenje, od koga? Mislite da on zna objašnjenje? On dečko ne zna gdje se nalazi", dodao je Tanjga ljutito i otišao iz miks-zone.

