Bajern je poznat po tome da kada im traže novac, odmah prodaje igrača, ali Manuel Nojer izgleda ima drugačiji tretman na "Alijanc areni".

Izvor: MN Press

Njemački golman Manuel Nojer odlučio je da nastavi karijeru i produžiće ugovor sa Bajernom u kome brani duže od decenije. Iako su povrede sve učestalije, iako sve češće Nojer griješi, kao što je to bilo u prvom meču protiv Pari Sen Žermena, donijeta je odluka da nastavi da nosi dres bavarskog giganta.

Nojer (40) će produžiti ugovor na još jednu sezonu sa Bajernom i poslije toga će odlučiti da li je vrijeme za oproštaj od velike karijere - ili pak želi da nastavi da se bavi fudbalom. To će vjerovatno zavisiti i od toga da li osvoji Ligu šampiona.

Interesantno je da je Nojer našao "zajednički jezik" sa čelnicima Bajerna uprkos tome što su bili u svađi. Prije tri godine Nojer je pobjesnio zbog toga što je Toni Topalović, hrvatski trener golmana, dobio otkaz kada se saznalo da je "krtica" u svlačionici, a uprkos pokušajima da ga odbrani - slavni njemački čuvar mreže nije uspio da mu sačuva posao.

Zbog toga se činilo da će Nojer promijeniti klub u veteranskim godinama, ovog proljeća se čak spominjalo da ga hoće Brajton, međutim u međuvremenu su "zakopali" ratne sekire i nastavljaju da sarađuju i dalje.

Plata? Sitnica...

Interesantno je da Manuel Nojer u ovom trenutku zarađuje 20 miliona eura godišnje u Bajernu, a plata po novom ugovoru neće biti značajno niža. Očekuje se da Nojer pristane na tri-četiri miliona manje, ali će svakako ostati najplaćeniji 40-godišnjak u Evropi, pošto znamo da Kristijano Ronaldo još više dobija u Saudijskoj Arabiji.

Nojer je inače u Bajern došao još 2011. godine iz Šalkea za 30 miliona i može se reći da je to jedan od najisplativijih transfer u istoriji bavarskog giganta. Još tri meča mu fale da nastupi na 600 utakmica za Bajern s kojim je 13 puta bio prvak Njemačke, a ima i dvije Lige šampiona. Takođe, ima i osvojeno Svjetsko prvenstvo sa Njemačkom za koju neće braniti ovog ljeta nego će to činiti Oliver Bauman (35) iz Hofenhajma.

