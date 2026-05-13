Bajern je poznat po tome da kada im traže novac, odmah prodaje igrača, ali Manuel Nojer izgleda ima drugačiji tretman na "Alijanc areni".
Njemački golman Manuel Nojer odlučio je da nastavi karijeru i produžiće ugovor sa Bajernom u kome brani duže od decenije. Iako su povrede sve učestalije, iako sve češće Nojer griješi, kao što je to bilo u prvom meču protiv Pari Sen Žermena, donijeta je odluka da nastavi da nosi dres bavarskog giganta.
Nojer (40) će produžiti ugovor na još jednu sezonu sa Bajernom i poslije toga će odlučiti da li je vrijeme za oproštaj od velike karijere - ili pak želi da nastavi da se bavi fudbalom. To će vjerovatno zavisiti i od toga da li osvoji Ligu šampiona.
Interesantno je da je Nojer našao "zajednički jezik" sa čelnicima Bajerna uprkos tome što su bili u svađi. Prije tri godine Nojer je pobjesnio zbog toga što je Toni Topalović, hrvatski trener golmana, dobio otkaz kada se saznalo da je "krtica" u svlačionici, a uprkos pokušajima da ga odbrani - slavni njemački čuvar mreže nije uspio da mu sačuva posao.
Zbog toga se činilo da će Nojer promijeniti klub u veteranskim godinama, ovog proljeća se čak spominjalo da ga hoće Brajton, međutim u međuvremenu su "zakopali" ratne sekire i nastavljaju da sarađuju i dalje.
Plata? Sitnica...
Interesantno je da Manuel Nojer u ovom trenutku zarađuje 20 miliona eura godišnje u Bajernu, a plata po novom ugovoru neće biti značajno niža. Očekuje se da Nojer pristane na tri-četiri miliona manje, ali će svakako ostati najplaćeniji 40-godišnjak u Evropi, pošto znamo da Kristijano Ronaldo još više dobija u Saudijskoj Arabiji.
Nojer je inače u Bajern došao još 2011. godine iz Šalkea za 30 miliona i može se reći da je to jedan od najisplativijih transfer u istoriji bavarskog giganta. Još tri meča mu fale da nastupi na 600 utakmica za Bajern s kojim je 13 puta bio prvak Njemačke, a ima i dvije Lige šampiona. Takođe, ima i osvojeno Svjetsko prvenstvo sa Njemačkom za koju neće braniti ovog ljeta nego će to činiti Oliver Bauman (35) iz Hofenhajma.
(MONDO)