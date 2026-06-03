Iz NSD-a su saopštili da su predstavnici te partije iz Pljevalja nakon sastanka zauzeli jedinstven stav da podrže sličnu inicijativu koju je u tom gradu predložila Demokratska narodna partija (DNP).

Izvor: Opština Pljevlja

Opštinski odbor Nove srpske demokratije (NSD) u Pljevljima podržao je inicijativu za otpriznavanje Kosova, saopšteno je iz te partije nakon sastanka predstavnika NSD iz Zete i Pljevalja održanog u Podgorici.

Kako se navodi u saopštenju, funkcioneri NSD-a iz Opštine Zeta su upoznali predsjednika Opštinskog odbora NSD u Pljevljima i poslanika Milana Lekića, predsjednika Opštine Pljevlja Darija Vraneša i odbornike te partije u sa dometima i planovima realizacije inicijative o otpriznavanju Kosova u Zeti.

Iz NSD-a su saopštili da su predstavnici te partije iz Pljevalja nakon sastanka zauzeli jedinstven stav da podrže sličnu inicijativu koju je u tom gradu predložila Demokratska narodna partija (DNP).

Oni su izrazili očekivnaja da će inicijatori na terenu početi sa realizacijom ove inicijative, kako bi, kako su kazali, građani mogli da prepoznaju i osjete njene konkretne učinke.

"Očekujemo konkretne korake i vidljive rezultate", navodi se u saopštenju.