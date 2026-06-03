U centru Beograda jutros oko 7 časova policiji je prijavljeno ubistvo za sada neidentifikovanog muškarca.
Izvor: MONDO
Ubistvo se dogodilo u kući koja se nalazi iza stare zgrade BIP-a.
Kako se vidi na slikama i snimcima, na lisu mjesta je i dalje prisutna policija koja vrši uviđaj.
Vidi opis
"Sjekirom sam ubio muškarca": Prvi snimci sa mjesta krvavog zločina u centru Beograda (Foto, video)
Skloni opis
Izvor: MONDOBr. slika: 21
1 / 21
Izvor: MONDOBr. slika: 21
2 / 21
Izvor: MONDOBr. slika: 21
3 / 21
Izvor: MONDOBr. slika: 21
4 / 21
Izvor: MONDOBr. slika: 21
5 / 21
Izvor: MONDOBr. slika: 21
6 / 21
Izvor: MONDOBr. slika: 21
7 / 21
Izvor: MONDOBr. slika: 21
8 / 21
Izvor: MONDOBr. slika: 21
9 / 21
Izvor: MONDOBr. slika: 21
10 / 21
Izvor: MONDOBr. slika: 21
11 / 21
Izvor: MONDOBr. slika: 21
12 / 21
Izvor: MONDOBr. slika: 21
13 / 21
Izvor: MONDOBr. slika: 21
14 / 21
Izvor: MONDOBr. slika: 21
15 / 21
Izvor: MONDOBr. slika: 21
16 / 21
Izvor: MONDOBr. slika: 21
17 / 21
Izvor: MONDOBr. slika: 21
18 / 21
Izvor: MONDOBr. slika: 21
19 / 21
Izvor: MONDOBr. slika: 21
20 / 21
Izvor: MONDOBr. slika: 21
21 / 21
Policija je po dolasku na lice mjesta zatekla mladića (26), koji je izjavio da je sjekirom usmrtio muškarca u njegovoj kući.
Osumnjičeni je priveden, a na mjestu događaja u toku je uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti ovog zločina.