Djevojka Marka Gačića nosi dječaka: Vrište od sreće, a pevač i dalje zvanično u braku sa bivšom

Marko Gačić i njegova izabranica sinoć su organizovali proslavu otkrivanja pola

Izvor: Instagram/Marko.Gacic

Pjevač Marko Gačić više ne krije ljubav sa Saškom Stričević zbog koje se razvodi od supruge Goge Gačić. Iako je i dalje zvanično u braku sa Gogom sa kojom ima dvoje djece, Marko je već počeo da gradi novu porodicu, a njegova djevojka je u poodmakloj trudnoći.

Marko i Saška su okupili prijatelje i porodicu kako bi otkrili pol bebe, a kada su saznali da je u pitanju dječak počeli su da skaču od sreće.

Izvor: Instagram

Saška je Marku skočila u zagrljaj i počela da vrišti, a prijatelji koji su sjedjeli u dvorištu aplaudirali su im i snimali ih.

Marko je napravio gala slavlje pored bazena, a više ne krije ljubav sa novom izabranicom.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Pogledajte 00:34 Marko Gačić i Saška otkrili pol bebe Izvor: Instagram/marko.gacic Izvor: Instagram/marko.gacic

Podsjetimo, mi smo nedavno razgovarali i sa njegovom bivšom suprugom, Gogom Babić, a šta nam je sve otkrila o njihovom odnosu i braku pročitajte u tekstu u nastavku:

Ovako su izgledali dok su bili, barem naizgled, u srećnom braku: