Marko Gačić i njegova izabranica sinoć su organizovali proslavu otkrivanja pola
Pjevač Marko Gačić više ne krije ljubav sa Saškom Stričević zbog koje se razvodi od supruge Goge Gačić. Iako je i dalje zvanično u braku sa Gogom sa kojom ima dvoje djece, Marko je već počeo da gradi novu porodicu, a njegova djevojka je u poodmakloj trudnoći.
Marko i Saška su okupili prijatelje i porodicu kako bi otkrili pol bebe, a kada su saznali da je u pitanju dječak počeli su da skaču od sreće.Izvor: Instagram
Saška je Marku skočila u zagrljaj i počela da vrišti, a prijatelji koji su sjedjeli u dvorištu aplaudirali su im i snimali ih.
Marko je napravio gala slavlje pored bazena, a više ne krije ljubav sa novom izabranicom.
Pogledajte kako je sve izgledalo:
Podsjetimo, mi smo nedavno razgovarali i sa njegovom bivšom suprugom, Gogom Babić, a šta nam je sve otkrila o njihovom odnosu i braku pročitajte u tekstu u nastavku:
Ovako su izgledali dok su bili, barem naizgled, u srećnom braku:
Djevojka Marka Gačića nosi dječaka: Vrište od sreće, a pevač i dalje zvanično u braku sa bivšom