logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Djevojka Marka Gačića nosi dječaka: Vrište od sreće, a pevač i dalje zvanično u braku sa bivšom

Djevojka Marka Gačića nosi dječaka: Vrište od sreće, a pevač i dalje zvanično u braku sa bivšom

Autor Jelena Sitarica
0

Marko Gačić i njegova izabranica sinoć su organizovali proslavu otkrivanja pola

Djevojka Marka Gačića nosi dječaka Izvor: Instagram/Marko.Gacic

Pjevač Marko Gačić više ne krije ljubav sa Saškom Stričević zbog koje se razvodi od supruge Goge Gačić. Iako je i dalje zvanično u braku sa Gogom sa kojom ima dvoje djece, Marko je već počeo da gradi novu porodicu, a njegova djevojka je u poodmakloj trudnoći.

Marko i Saška su okupili prijatelje i porodicu kako bi otkrili pol bebe, a kada su saznali da je u pitanju dječak počeli su da skaču od sreće.

Izvor: Instagram

Saška je Marku skočila u zagrljaj i počela da vrišti, a prijatelji koji su sjedjeli u dvorištu aplaudirali su im i snimali ih.

Marko je napravio gala slavlje pored bazena, a više ne krije ljubav sa novom izabranicom.

Možda ce vas zanimati

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Pogledajte

00:34
Marko Gačić i Saška otkrili pol bebe
Izvor: Instagram/marko.gacic
Izvor: Instagram/marko.gacic

Podsjetimo, mi smo nedavno razgovarali i sa njegovom bivšom suprugom, Gogom Babić, a šta nam je sve otkrila o njihovom odnosu i braku pročitajte u tekstu u nastavku:

Ovako su izgledali dok su bili, barem naizgled, u srećnom braku:

Tagovi

marko gačić djevojka dijete otkrivanje pola

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ