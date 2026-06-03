Ukrajinski napad na putnički autobus u gradu Jenakijevu u DNR, ima mrvtih i povrijeđenih

Izvor: Printscreen/X

U rano jutro 3. juna dogodio se stravičan napad u gradu Jenakijevu u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), kada je ukrajinski udarni dron pogodio putnički autobus koji je saobraćao na redovnoj liniji Moskva–Simferopolj na Krimu. Prema riječima regionalnog guvernera Denisa Pušilina, u ovom napadu život je izgubilo sedam osoba, dok je 11 ranjeno.

Detalji napada i razaranja

Napad se odigrao u samom centru Jenakijeva, u trenutku kada su gradske ulice bile gotovo prazne. Kako prenosi dopisnik agencije TASS, udar je bio silovit: Unutrašnjost autobusa i vozačka kabina u potpunosti su izgorele, a usled siline eksplozije oštećene su i okolne stambene zgrade.

Fragmenti drona razletjeli su se desetinama metara unaokolo. Prema izvještajima sa terena, riječ je o jurišnoj bespilotnoj letjelici avionskog tipa na kojoj su uočeni natpisi na stranom jeziku.

Sigurnosne kamere zabilježile su trenutak tragedije. Na snimku se vidi kako se dron približava autobusu sa zadnje strane, nakon čega dolazi do snažne eksplozije i zaslepljujućeg bleska, dok se kamera trese pod naletom udarnog talasa.

Neposredno prije napada, iznad centra grada uočene su i izviđačke bespilotne letjelice.

Stanje povrijeđenih: Među žrtvama i dijete

Pomoćnik ruskog ministra zdravlja, Aleksej Kuznjecov, saopštio je da je desetoro povrijeđenih hospitalizovano i da se nalaze u umjereno teškom stanju.

Među njima je i dijete rođeno 2016. godine. Zbog specifičnosti povreda, ljekari hitno pripremaju telemedicinske konsultacije sa vodećim stručnjacima iz federalnih medicinskih centara. Jednoj osobi je pomoć ukazana ambulantno, nakon čega je puštena na kućno liječenje. Vlasti sa Krima trenutno provjeravaju da li među stradalima ima stanovnika tog poluostrva.

Pokrenuta istraga za terorizam

Istražni komitet Ruske Federacije hitno je pokrenuo krivični postupak prema članu 205 Krivičnog zakonika (teroristički čin). Portparolka ovog tijela, Svetlana Petrenko, izjavila je da su službenici već na terenu, gdje detaljno pregledaju mjesto nesreće kako bi se utvrdile sve okolnosti i identifikovali konkretni pojedinci umiješani u ovaj zločin. Svi pronađeni djelovi drona biće poslati na detaljno vještačenje.

Oštre reakcije javnosti i zvaničnika

Ovaj incident izazvao je talas ogorčenja među ruskim zvaničnicima koji jednoglasno osuđuju napad na civile.

"Ovo nije ništa drugo nego otvoreni lov na ljude" izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Marija Zaharova.

Gubernator Sevastopolja Mihail Razvožajev nazvao je ovaj čin monstruoznim zločinom protiv običnih ljudi koji su putovali svojim kućama i porodicama.

Gubernator Hersonske oblasti Volodimir Saldo istakao je da su napadi na autobuse i civilna vozila namjerni činovi terora kojima Kijev pokušava da naruši miran život i pred Zapadom dokaže svoje borbene sposobnosti.

Anton Bibarov-Gosudarev iz Zaporoške oblasti ocijenio je da je napad izveden s ciljem eskalacije sukoba po nalogu evropskih mentora, te da odgovorni moraju biti najstrože kažnjeni.

"Kijevski režim neće moći da zastraši stanovnike DNR izvođenjem terorističkih napada sličnih napadu u Jenakijevu" izjavio je ruski senator iz te republike Aleksandar Vološin.