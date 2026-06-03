Oni su najobrazovaniji par na estradi: Evo koje škole su završili Nikolina Kovač i Saša Kapor i šta su po struci

Nikolina Kovač i Saša Kapor važe za jedan od najobrazovanijih parova na estradi. Iako su oboje učestvovali u "Zvezdama Granda" i stvorili zavidne karijere, školu nisu zapostavili.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevački par Saša Kapor i Nikolina Kovač jedan su od najomiljenijih na estradi, a mnogi ne znaju i da važe za najobrazovanije. Činjenica je da brojni pjevači odustanu od obrazovanja kada uplove u estradne vode, ali su i Nikolina i Saša ipak i pored brojnih obaveza, ipak završili fakultete.

Podsjetimo, Kapor je učestvovao u četvrtoj sezoni "Zvezda Granda", dok se njegova supruga Nikolina pojavila dvije godine kasnije.

Lijepa plavuša je diplomirala je na katedri za novinarstvo i komunikologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Njen završni rad bio je na temu "Društvene mreže i tradicionalni mediji u Republici Srpskoj".

S druge strane, Saša je izabrao prirodne nauke. Naime, pjevač je bio dobar student dok nije počeo da se bavi muzikom, te je školovanje neko vrijeme ostavio po strani, ali je na kraju odlučio da nastavi gdje je stao.

- Upisao sam Mašinski fakultet u Beogradu, gdje sam bio dobar student i uspješno upisao treću godinu studija, 2008. godine se prijavljujem na takmičenje i tako ljubav prema muzici me je odvela daleko od fakulteta. Sve vrijeme moje karijere u podsvijesti sam želio da mi se pored ljubavi za muzikom ostvari i druga ljubav, a to je ljubav prema vazduhoplovstvu, tako da sam školovanje nastavio na Fakultetu za civilno vazduhoplovstvo - prisjetio se pjevač svojevremeno.

Podsjetimo, par je nedavno dobio treće dijete, sina Simeona, a prethodno su dobili Nikolaja i Nikoletu.