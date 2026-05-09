Reprezentativac Crne Gore kažnjen zbog navodnog fizičkog pritiska i prijetnji arbitru poslije meča Karabag FK i FK Sabah u polufinalu Kupa Azerbejdžana

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Reprezentativac Crne Gore Marko Janković suočio se sa jednom od najtežih kazni u karijeri nakon velikog incidenta u polufinalu Kupa Azerbejdžana.

Fudbaler Karabag FK suspendovan je na čak osam utakmica zbog sukoba sa sudijom poslije meča protiv FK Sabah.

Sve je počelo još tokom utakmice, kada je Janković zaradio dva žuta kartona i prije vremena morao u svlačionicu. Međutim, nervoza se tu nije završila.

Prema navodima azerbejdžanskih medija, Cetinjanin je nakon utakmice u tunelu stadiona pokušao da se obračuna sa arbitrom.

Navodno je vršio fizički pritisak na sudiju i uputio mu ozbiljne prijetnje, zbog čega je Disciplinska komisija reagovala oštrom kaznom, prenosi CdM.

Ukoliko kazna ostane na snazi i nakon eventualne žalbe, crnogorski reprezentativac neće propustiti samo finiš ove sezone, već i početak naredne.