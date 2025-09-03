Najbolja fudbalska reprezentacija Crne Gore u Podgorici se priprema za predstojeće mečeve kvalfikacija za Svjetsko prvenstvo, koje igra protiv Češke u Podgorici i Hrvatske u Zagrebu

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Posle dužeg vremena, „sokoli“ će biti domaćini na stadionu pod Goricom, čija travnata podloga je nedavno i renovirana. Upravo taj podatak je obradovao igrače, a to je potvrdio i Marko Janković, prenosi Dan.

"Svima nam je drago da imamo sve preduslove za dobru igru i da ćemo već u ovoj prvoj utakmici ostvariti dobar rezultat " rekao je na današnjem brifingu Marko Janković.

Pred „sokolima“ su dva teška meča, ali je svakakotaj prvi duel sa Češkom najvažniji. Svima u našoj selekciji Češka je dobro poznata. Sa njima je Crna Gora do sada igrala šest mečeva, svih šest su izgubili.

"Ozbiljna su reprezentacija, to svi znamo i toga smo svjesni. Odigrali smo utakmicu kod njih, ali nije isto igrati na strani ili kod kuće. Nadam se da će publika doći u što većem broju da nas podrži. Idemo na osvajanje tri boda, jer je ovaj meč prekretnica za nas, za nastavak kvalifikacija.2

Tri boda su cilj „crvenih“ u ovoj utakmici, piše Dan.

"Definitivno je tako. Na nama je da damo sve od sebe da probamo da ostvarimo pozitivan rezultat. Naravno, svjesni smo da neće biti nimalo lako, ali trijumf u ovom meču je preduslov da bi mogli o nečem dalje da razmišljamo " istakao je Marko Janković.

Šta to treba da bude drugačije u odnosu na Plzenj i neke prethodne utakmice?

"Svaka ekipa, pa i čak i one najbolje, imaju neki segment igre u kojima mogu da se ugroze. Odradili smo neke analize, spremamo se, vjerujem da smo u boljoj formi nego u junu. Svi smo u punoj formi, momci igraju u svojim klubovima, svi su standardni, što nije bio slučaj ranije. Iskreno se nadam da možemo da pružimo jednu dobru partiju."

Pred Crnom Gorom je važan meč, ali među navijačima nema velike euforije kao nekada.

"Ne možemo da utičemo na to, osim dobrom igrom i rezultatom. Samo tako možemo vratiti publiku na stadion."