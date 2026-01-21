Karabag napravio čudo i došao na korak od nokaut faze Lige šampiona!

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Karabag i Marko Janković na korak su od plasmana u nokaut fazu Lige šampiona!

Nije tako izgledalo 10 minuta prije kraja duela sa Ajntahtom iz Fankfurta na stadionu "Tofik Bahramov", kada su Njemci vodili 2:1, a šampion Azerbejdžana se našao "ispod crte" - van 24 ekipe koje idu dalje.

Domaćin je poveo golom Durana u 4. minutu, a izjednačenje Ajtrahtu doneo je Uzun u 10. minutu. Gosti su golom Čalbija iz penala u 78. minutu, preokrenuli rezultat, ali je samo dva minuta kasnije Duran svojim drugim golom donio poravnanje Karabagu.

Tu nije bio kraj uzbuđenjima, domaćin je stigao do velike pobjede u dubokoj nadoknadi, golom Mustafazade.

Karabag zauzima 17. mjesto na tabeli sa 10 bodova, dok se Ajntraht nalazi na 33. poziciji sa četiri boda.

Karabag će u poslednjem, osmom kolu ligaške faze igrati na gostujućem terenu protiv Liverpula, dok će Ajntraht u Frankfurtu dočekati Totenhem