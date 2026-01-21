Skaj aplikacija, šifrovana platforma koju su koristili pripadnici kriminalnih grupa, našla se u centru suđenja Darku Šariću pred Specijalnim sudom u Beogradu. Njegov advokat Marko Janković tvrdi da su podaci pribavljeni nezakonito.

Nadimci, kodirane poruke i šifre, koje razumiju samo ljudi sa druge strane zakona. I sve to stalo je u Skaj aplikaciju, koju su koristili članovi pojedinih kriminalnih grupa protiv kojih se vodi više razčitih postupaka pred Višim sudom u Beogradu.

Među njima je i ime Darka Šarića, kojem se u Specijalnom sudu sudi za organizovanje i planiranje ubistava četvorice škaljaraca 2020. u Atini i na Krfu. Marko Janković advokat Darka Šarića, gostovao je u emsiji "Crna hronika" koja se emtiuje na Kurir televiziji.

Po jednoj optužnici, Darku Šariću se na teret stavlja da je on učestvovao u planiranju likvidacije četvorice škaljaraca na Krfu i u Atini. Tu se pominje i Skaj aplikacija, Janković tvrdi da da bi nešto bilo dokaz, to mora biti pribavljeno na način koji propisuje zakon Republike Srbije.

"Apsolutno je tačno da ju je pribavila Francuska država, odnosno policija, i smatram da je vrlo sporan način, sa aspekta našeg krivično procesnog prava, na koji se do te Skaj aplikacije došlo, i to na osnovu onoga što je nama poznato. Dosta toga vezano za Skaj aplikaciju je ostalo tajna, odnosno proglašeno odbrambenom, vojnom tajnom u Francuskoj", kaže Janković i dodaje:

"Tako da, nama Francuska praktično ni ne dozvoljava da utvrdimo do kraja šta je Skaj aplikacija, na koji način je funkcionisala i, ono što je najvažnije, da utvrdimo tehničke stvari, odnosno tehničke načine pribavljanja, na šta svaki okrivljeni, pa i njegov branilac, imaju apsolutno i neprikosnoveno pravo u svakom krivičnom postupku", ističe on.

Prisluškivanje od strane Francuske

Francuska država je pribavila Skaj aplikaciju koristeći dvije posebne dokazne radnje, propisane francuskim zakonom.

"Jedna radnja je prisluškivanje, a druga radnja je ubacivanje računarskog virusa, takozvano hakovanje. Prisluškivanje, kao prva radnja koja je preduzeta, jeste propisano našim krivičnim procesnim zakonnikom, ali to prisluškivanje u Francuskoj nikako ne može da se primijeni na naše pravo iz dva ili tri osnovna razloga. Prvo, zato što je Francuska država prisluškivala navodno sve korisnike Skaja. Dakle, 300.000 ljudi je stavila na mjeru, što je u direktnoj suprotnosti sa našim pravilima o prisluškivanju", navodi Marko Janković.

Janković tvrdi da njegovi branjenici nisu koristili Skaj, a da su tu aplikaciju upravo koristili oni što nisu imali veze sa kriminalom.

"Nigde nije bilo zabranjeno koristiti Skaj. Bio je apsolutno dostupan svima. Biznismeni su sigurno željeli da zaštite svoju privatnost od bilo kog načina napada na njihovu komunikaciju i privatnost. U svakom predmetu je Skaj negde jedini, negdje odlučujući dokaz i upravo je u tom smislu vrlo važna odluka Suda pravde Evropske unije iz Luksemburga, gdje se navodi da skaj ne smije biti odlučujući dokaz", kaže Janković i dodaje:

"Za razliku od toga, naši sudovi su prihvatili tezu da Skaj ne može biti jedini dokaz. Ali ovde je problem u načinu pribavljanja, jer su svi korisnici jedne aplikacije prisluškivani i svima su hakovani telefoni, kako bi se kroz to grupno hakovanje i grupno prisluškivanje eventualno došlo do nekih podataka. To je strogo zabranjeno i po praksi Evropskog suda u Strazburu", istakao je on.

