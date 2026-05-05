Fudbaleri Arsenala prvi su finalisti Lige šampiona

"Tobdžije" su u revanšu savladale Atletiko iz Madrida sa 1:0 (1:0) i tako ukupnim rezultatom 2:1 izborili finalni meč koji se igra 30. maja u Budimpešti.

Strijelac jedinog gola u Londonu bio je Bukajo Saka u 45. minutu.

Drugi finalista biće poznat u srijedu, kada se u revanšu u Minhenu sastaju Bajern i Pari Sen Žermen.

Ovo je prvo finale Arsenala posle 20 godina i poraza od Barselone u finalu odigranom u Parizu.

Kao što se očekivalo, bio je ovo više "šah" između trenera Artete i Simeonea, nego fudbal.

Ipak, Arsenal je u prvom poluvremenu pokazivao više želje od gostiju. Domaćin je imao sedam pokušaja, a gosti dva u prvih 45 minuta. Gosti bez šuta u okvir gola, a domaćin dva. Taj drugi bio je presudan.

Sjajna akcija domaće ekipe rezultirala je golom Bukaja Sake, koji je sa 3-4 metra ubacio loptu u mrežu posle odbitka od strane golmana Oblaka.

U drugom poluvremenu Atletiko je pokušao da stigne do izjednačenja. Ali, njihove najbolje šanse više su bile plod grešaka fudbalera Arsenala nego izrađenih akcija.

Na kraju, utisak je da je Arsenal sasvim zasluženo prošao u finale, gdje će probati prvi put da osvoji trofej koji mu nedostaje.