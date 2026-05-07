Izvor: Uprava policije Crne Gore

Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije tokom marta 2026. sprovelo je 14 kontrola zakonitosti rada policijskih službenika, a u četiri slučaja utvrđene su nepravilnosti i pokrenuti disciplinski postupci i jedna krivična prijava zbog zloupotrebe službenog položaja.

Prema izvještaju Unutrašnje kontrole, većina provjera nije pokazala nepravilnosti, ali su u pojedinim slučajevima utvrđeni ozbiljni propusti u radu policijskih službenika, prenosi CdM.

„Na osnovu utvrđenih činjenica i dokaza, u četiri slučaja konstatovano je nezakonito ili neprofesionalno postupanje, zbog čega su preduzete mjere iz nadležnosti“, navodi se u izvještaju.

U jednom od slučajeva, službenik iz Kolašina tereti se za težu povredu službene dužnosti zbog nesavjesnog obavljanja posla, te je predmet upućen direktoru Uprave policije radi pokretanja disciplinskog postupka.

Najozbiljniji slučaj zabilježen je u Baru, gdje je policijski službenik granične policije osumnjičen za krivično djelo zloupotrebe službenog položaja. Protiv njega je, po nalogu tužilaštva, podnijeta krivična prijava.

„Protiv policijskog službenika podnesena je krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo iz člana 416 Krivičnog zakonika“, piše u dokumentu.

Nepravilnosti su utvrđene i kod službenika u Nikšiću, gdje su evidentirane teže povrede službene dužnosti, uključujući napuštanje radnog mjesta, kao i kršenje Kodeksa policijske etike. Sličan epilog ima i slučaj iz Podgorice, gdje postoji sumnja na propuste koji su otežali obavljanje policijskih poslova, piše CdM.

U preostalih 10 kontrola, kako se navodi, nije bilo dokaza o nezakonitom postupanju policije.

Kada je riječ o pritužbama građana, tokom marta ih je bilo 10, a odnosile su se uglavnom na način primjene policijskih ovlašćenja.

U tri slučaja utvrđeni su elementi disciplinske odgovornosti.

„U jednom predmetu postoji osnov sumnje da je policijski službenik u Podgorici nesavjesno obavljao službene dužnosti, zbog čega je predmet dostavljen i tužilaštvu na dalju ocjenu“, navodi se u izvještaju.

U Ulcinju je zabilježen slučaj neurednog i neblagovremenog sačinjavanja službene dokumentacije, dok je u Danilovgradu evidentirano kršenje etičkog kodeksa, prenosi CdM.

Za preostalih sedam pritužbi nije bilo dovoljno dokaza koji bi ukazali na odgovornost policijskih službenika.