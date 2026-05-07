"Pokušala sam da dignem ruku na sebe": Nikolina promijenila pol i pobijedila depresiju, sada slavi 28. rođendan

Nikolina Kovačević podijelila je fotografije sa proslave rođendana.

Izvor: Instagram printscreen/nikolinakkovacevic

Influenserka Nikolina Kovačević, koja je rođena kao Njegoš i do svoje 19. godine živjela kao muškarac, nakon toga je započela proces promjene pola, o čemu je ranije otvoreno govorila u javnosti.

Danas Nikolina proslavlja svoj 28. rođendan, a tim povodom se oglasila i na društvenim mrežama. Slavlje je organizovala u jednom restoranu, gdje su roze baloni ispred ulaza dodatno upotpunili svečanu i elegantnu atmosferu.

Za ovu posebnu priliku odabrala je bijelu kratku haljinu sa dubokim dekolteom, visoke potpetice i naočare za sunce, dok su joj sa svih strana pristizale brojne čestitke i lijepe želje.

Inače, Nikolina je svojevremeno priznala da je pokušala da digne ruku na sebe.

"Sve mi je teško padalo. Generalno to što ne mogu da budem ja ta koja jesam, kada sam jedva preživjela", priča ona u razgovoru za Oslobođenje.ba.

Podsjetimo, Nikolina Kovačević je u intervjuu za MONDO portal otkrila kada je shvatila da se osjeća kao žena.

"Prije sam bila jako nesigurna, naročito kao dečak - plašljiva, stidljiva, povučena, zato što sam krila neke stvari o sebi i nisam bila ja - ja, a sad kad jesam, nezaustavljiva sam!" kaže Nikolina, koja otkriva da je sa 16-17 godina konačno priznala sebi istinu da se osjeća kao žena zarobljena u muškom tijelu.

Priznala je da na početku nije imala podršku transrodnih osoba.

"Na početku nisam, ali sad u poslednje vrijeme jesam. Da li vjeruješ da ne pamtim kada sam čula poslednji put da je jedna trans osoba rekla nešto lijepo o meni? Ja samo čujem loše stvari o meni da pričaju, niti me to boli, niti me povrjeđuje, razumijem odakle to dolazi, ali onda kad me upoznaju kažu: wow, pa ti si super! Umjesto da mi budu zahvalni, zato što da mene nije bilo... mislim da sam dosta pomogla u tome da svi oni 'izađu' i da se pojave zato što sam bila prva koja je počela da snima za Jutjub, koja im je pokazala neki put i posle mene su svi počeli da se pojavljuju. Javljaju mi se, na primer, za operaciju promjene pola, jer sam pričala o tome".