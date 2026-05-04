Košarkaši Crvene zvezde u četvrtfinalu ABA lige igraju protiv Cedevita Olimpije, ali neće imati sve raspoložive snage.

Izvor: Printscreen/YouTube/KK Crvena zvezda

Košarkaši Crvene zvezde obezbijedili su plasman na Fajnal-for u Nišu, pošto su u četvrtfinalu KLS-a bili bolji od Zlatibora posle majstorice u Pioniru. Sada ih čekaju obaveze u plej-ofu ABA lige, gdje će u četvrtfinalu snage odmjeriti sa Cedevita Olimpijom.

Prva utakmica na programu je već u četvrtak od 18.30, a trener crveno-bijelih Saša Obradović ima ozbiljne probleme pred ovaj duel. Prvi plejmejker ekipe Kodi Miler-Mekintajer je doživio ozbiljnu povredu na utakmici sa Barselonom i neizvjesno je kada će se vratiti na teren.

Ono što ohrabruje je to što je skinuo zaštitnu čizmu, ali i dalje hramlje, te sigurno neće biti u konkurenciji za prve mečeve plej-ofa ABA lige.

U borbama u KLS-u za sada nije bio previše potreban, ali u posljednjem momentu je iz rotacije ispao i njegov zamjenik Stefan Miljenović. Trebalo je da Stefan bude nosilac igre u domaćem i regionalnom prvenstvu, ali je doživio povredu zgloba.

On je viđen kako se kreće uz pomoć ortopedskog skutera i ne oslanja se na desnu nogu. Ipak, igrač je kratko poručio da povreda nije ozbiljnije prirode, ali nije poznato koliko će pauzirati.

Kako bez plejmejkera?

Nakon odlaska Jaga Dos Santosa u finišu sezone u Evroligi, Crvena zvezda je ostala sa dva klasična plejmejkera, mada je Miljenović u karijeri često igrao i na "dvojci". Vidjeli smo kako je funcionisao napad crveno-bijelih bez njih dvojice u KLS-u, a konce napada su morali da preuzmu Tajson Karter i Džared Batler.

Utisak je da je Karteru to prirodnija pozicija, dok se Batler snalazi i više mu prija da bude u ulozi skorera nego organizatora igre. Svjestan je Obradović da bi to moglo da ih poremeti u plej-ofu, ali svi ostali raspoloživi aduti su spremni.

Karter je protiv Zlatibora bio među najboljim pojedincima, a osim što se istakao po broju poena, imao je i više nego solidan broj asistencija. U tri utakmice je zabilježio 25 asistencija i nametnuo se kao prva opcija na pleju. Što se tiče Batlera, on nije previše forsirao i moraće da se prilagodi novoj ulozi.

"U izostanku smo pravog plejmejkera, jer Tajson (Karter) može, a Džej-Bi (Džered Batler) se uči da igra na toj poziciji. Obično je on igrač koji je specijalac - skorer. Sigurno je da nam je potrebna jednostavnost, ali naši zahtjevi bi trebalo da budu uvijek prisutni u napadu i odbrani. Pričali smo već o tome da možda nećemo uvijek imati najbolje 'spejsinge', 'tajminge' i čitanja, ali odbrana mora da bude tu", rekao je Obradović na konferenciji za medije.

Raspored plej-ofa ABA lige

Utorak

Budućnost - Kluž 18:45

Srijeda

Dubai - Spartak 19.00

Partizan - Bosna 21.00

Četvrtak

Crvena zvezda - Cedevita Olimpija 18.30

Drugi mečevi

Petak

Kluž - Budućnost 19.00

Subota

Spartak Subotica - Dubai 20.30

Nedelja

Bosna - Partizan 17.00

Utorak

Cedevita Olimpija - Crvena zvezda 19.00