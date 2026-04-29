ATLETIKO MADRID - ARSENAL 1:1 (0:1)

Fudbaleri Atletiko Madrida i Arsenala odigrali su neriješeno 1:1 (0:1) u prvom meču polufinala Lige šampiona.

Oba gola postignuta su sa "bele tačke". Arsenal je prvo poveo preko Đokereša u 44. mintutu, a izjednačenje je donio Alvares u 56. minutu.

Revanš duel je na programu 5. maja u Londonu i tada će pasti pasti odluka koji od ova dva tima putuje u Budimpšetu.