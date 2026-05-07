Tanja Savić otvorila je dušu i ispričala detalje iz života i karijere koji do sada nisu poznati
Muzička zvijezda Tanja Savić bilježi uspjeh za uspjehom. Posle mnogobrojnih koncerata, nju očekuje spektakl u zagrebačkoj Areni 23. maja kojem se raduje.
U intervjuu za Kurir jedna od najpopularnijih pjevačica na ovim prostorima govori o predstojećem koncertu, najavljuje iskreno putovanje kroz vrijeme i novi početak, ali i otkriva sve o odnosu s dugogodišnjim partnerom, za kog kaže da joj je oslonac i da su zajedno pravi tim.
"Kod mene i Mukija sve je išlo spontano, tako će i svadba": Tanja Savić iskreno o planovima i prinovi
Kako uspijevaš da balansiraš između majčinstva, karijere i privatnog života?
- Balans nije nešto što se jednom postigne, on se svakodnevno uči. Djeca su moj centar, muzika moj izraz, a između toga učim da budem blaga prema sebi. Nekada ne stignem sve, ali uvijek dajem srce tamo gdje sam u tom trenutku.
Koliko su te životne okolnosti promijenile kao osobu?
- Promijenile su me tiho, ali temeljno. Naučile su me strpljenju, snazi i vjeri u novi početak. Danas više slušam sebe i biram mir.
Tvoja veza sa Mukijem privukla je veliku pažnju javnosti. Kako se oboje nosite sa tim?
- Trudimo se da ono što je naše ostane naše. Pažnja je dio ovog posla, ali ljubav se čuva u tišini i svakodnevnim malim stvarima.
Šta te je kod njega najviše osvojilo?
- Iskrenost i mir koji donosi. To su stvari koje se ne mogu odglumiti.
Koliko ti znači njegova podrška, stalno ide sa tobom na nastupe, da li je dio tvog tima i koja su njegova zaduženja?
- Podrška voljene osobe je neprocjenjiva. Kada neko vjeruje u vas, sve postaje lakše. On nije dio mog tima, mi smo zapravo taj tim. Prije svega privatno, ali i poslovno, jer on je moj oslonac i neko ko razumije tempo ovog posla.
Hoće li ove godine biti svadbe?
- Najljepše stvari dolaze kada sazru, u pravo vrijeme. Kao što je sve kod nas išlo spontano, tako će i to doći.
Da li postoji nešto što još nisi ostvarila, a želiš?
- Uvijek postoje snovi koji čekaju svoj trenutak. Želim još mnogo pjesama koje će trajati i susreta sa publikom koji se pamte. Ali, prije svega, ukoliko to bude moguće, želim još jedno dijete.
Koja je tvoja poruka ženama koje prolaze kroz teške životne periode?
- Da vjeruju sebi, čak i kada je najteže. Snaga žene često se rodi upravo u tim trenucima kada misli da je nema. I da nikada ne zaborave koliko vrijede.
Da li su sinovi naslijedili talenat za pevanje i da li bi ih podržala ako bi izabrali muziku za zanimanje?
- Svako dijete nosi svoj dar. Ako jednog dana požele muziku, podržaću ih, ali najvažnije mi je da pronađu ono što ih čini srećnim.
Nemanja Savić i supruga
