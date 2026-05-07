"Kod mene i Mukija sve je išlo spontano, tako će i svadba": Tanja Savić iskreno o planovima i prinovi

Tanja Savić otvorila je dušu i ispričala detalje iz života i karijere koji do sada nisu poznati

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Muzička zvijezda Tanja Savić bilježi uspjeh za uspjehom. Posle mnogobrojnih koncerata, nju očekuje spektakl u zagrebačkoj Areni 23. maja kojem se raduje.

U intervjuu za Kurir jedna od najpopularnijih pjevačica na ovim prostorima govori o predstojećem koncertu, najavljuje iskreno putovanje kroz vrijeme i novi početak, ali i otkriva sve o odnosu s dugogodišnjim partnerom, za kog kaže da joj je oslonac i da su zajedno pravi tim.

Kako uspijevaš da balansiraš između majčinstva, karijere i privatnog života?

- Balans nije nešto što se jednom postigne, on se svakodnevno uči. Djeca su moj centar, muzika moj izraz, a između toga učim da budem blaga prema sebi. Nekada ne stignem sve, ali uvijek dajem srce tamo gdje sam u tom trenutku.

Koliko su te životne okolnosti promijenile kao osobu?

- Promijenile su me tiho, ali temeljno. Naučile su me strpljenju, snazi i vjeri u novi početak. Danas više slušam sebe i biram mir.

Tvoja veza sa Mukijem privukla je veliku pažnju javnosti. Kako se oboje nosite sa tim?

- Trudimo se da ono što je naše ostane naše. Pažnja je dio ovog posla, ali ljubav se čuva u tišini i svakodnevnim malim stvarima.

Šta te je kod njega najviše osvojilo?

- Iskrenost i mir koji donosi. To su stvari koje se ne mogu odglumiti.

Koliko ti znači njegova podrška, stalno ide sa tobom na nastupe, da li je dio tvog tima i koja su njegova zaduženja?

- Podrška voljene osobe je neprocjenjiva. Kada neko vjeruje u vas, sve postaje lakše. On nije dio mog tima, mi smo zapravo taj tim. Prije svega privatno, ali i poslovno, jer on je moj oslonac i neko ko razumije tempo ovog posla.

Hoće li ove godine biti svadbe?

- Najljepše stvari dolaze kada sazru, u pravo vrijeme. Kao što je sve kod nas išlo spontano, tako će i to doći.

Da li postoji nešto što još nisi ostvarila, a želiš?

- Uvijek postoje snovi koji čekaju svoj trenutak. Želim još mnogo pjesama koje će trajati i susreta sa publikom koji se pamte. Ali, prije svega, ukoliko to bude moguće, želim još jedno dijete.

Koja je tvoja poruka ženama koje prolaze kroz teške životne periode?

- Da vjeruju sebi, čak i kada je najteže. Snaga žene često se rodi upravo u tim trenucima kada misli da je nema. I da nikada ne zaborave koliko vrijede.

Da li su sinovi naslijedili talenat za pevanje i da li bi ih podržala ako bi izabrali muziku za zanimanje?

- Svako dijete nosi svoj dar. Ako jednog dana požele muziku, podržaću ih, ali najvažnije mi je da pronađu ono što ih čini srećnim.

Vidi opis "Kod mene i Mukija sve je išlo spontano, tako će i svadba": Tanja Savić iskreno o planovima i prinovi Nemanja Savić i supruga Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Kurir Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Kurir Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Kurir/Demir Dervišagić Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Kurir Br. slika: 6 6 / 6 AD

(Kurir / MONDO)