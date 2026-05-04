Najvažniji meč ove sezone - u plej-ofu Evrokupa - košarkaši Budućnost Volija izgubili su od Kluža u "Morači". Nakon toga istog rivala su savladali dva puta u Top 8 fazi Admiralbet ABA lige, ali bila je to slaba utjeha. Prava bi mogla da stigne u četvrtfinalu regionalnog takmičenja.

Rumunski tim je sudbina "plavo-bijelih" ove sezone, a novi okršaji slijede u doigravanju ABA lige - prvi u utorak u Podgorici (18.45h), revanš je tri dana kasnije u Kluž-Napoki, a eventualna majstorica 22. maja u "Morači".

"Posljednju utakmicu u ABA ligi odigrali smo 19. aprila, a u međuvremenu smo igrali i domaće prvenstvo, gdje smo izborili plasman u finale. Sada želimo da uđemo u plej-of u pravom ritmu i sa dobrom energijom", poručio je Aksel Butej, krilo Budućnosti.

Ekipa Andreja Žakelja ima prednost domaćeg terena, imala ga je i Evrokupu, pa je dobro naučila koliko takve šanse ne smiju da se propuštaju.

"Igramo pred našim navijačima i cilj je jasan – pobjeda u prvoj utakmici. Iskoristićemo ovih nekoliko dana da se što bolje pripremimo i uđemo spremni u seriju", dodao je Butej.

Tim sa kojim su se "plavo-bijeli" od sredine marta sastali tri puta teško da može da bude nepoznanica.

"Kluž je kvalitetna ekipa, igra brzo i ima dosta talenta, tako da znamo šta možemo da očekujemo. Imaju jasne principe u igri i mogu da budu opasni u kontinuitetu, zbog čega je važno da budemo disciplinovani tokom cijelog meča. Moramo da igramo dobru timsku košarku kako bismo je savladali. Već smo igrali više puta protiv njih, uključujući i duel u plej-ofu Evrokupa i jasno je da će ovo biti drugačiji tip utakmice u odnosu na okršaje koje smo imali u Top 8 fazi ABA lige", smatra košarkaš iz Francuske.

Kluž je u Evrokupu slavio 100:82, Budućnost bila bolja tri dana kasnije u ABA ligi (94:89), da bi Top 8 fazu zaključila ubjedljivom pobjedom u Rumuniji (110:72).

"Sada očekujem meč u visokom ritmu. Kluž ima dobre šutere, može da napada iz prodora i ima mnogo ofanzivnog kvaliteta, tako da je važno da to kontrolišemo i da budemo čvrsti u odbrani. Sa druge strane, moramo da budemo efikasni u napadu kako bismo došli do pobjede", naglasio je Butej.

"Broj 83" Budućnosti vjeruje da će njegov ti i on imati podršku sa tribina "Morače" kakvu zaslužuju.

"Potrebna nam je vaša podrška - vidimo se u 'Morači'. Dođite, budite uz nas i pomozite nam da seriju otvorimo na pravi način. Vaša podrška nam mnogo znači. Zajedno do pobjede", zaključio je Butej.