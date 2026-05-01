Najbolji igrač Mege i reprezentativac Srbije Bogoljub Marković proglašen za najkorisnijeg igrača ABA lige - MVP. Dobio nagradu "Dejan Milojević"

Košarkaš Mege Bogoljub Marković (20) proglašen je za MVP-a ABA lige, u izboru trenera, novinara i ljubitela košarke. Zato će dobiti nagradu "Dejan Milojević", koju je osvojio u trci sa igračima Kluža, Dušanom Miletićem i Mičelom Krikom. Marković je osvojio 50 odsto glasova, ispred Miletića (11,4 odsto) i Krika (9,5 odsto).

Uz ovo priznanje, Marković je dobio i nagradu za najboljeg mladog igrača lige i član je idealne petorke takmičenja, uz tandem Dubaija Mfiondu Kabengele - Dvejn Bejkon, Isaka Bongu iz Partizana i Mičela Krika.

Marković je prosječno postizao po 18,3 poena u dresu Mege, uz 9,1 skok i 2,5 asistencija, kao i po jednu ukradenu loptu i blokadu u prosjeku.