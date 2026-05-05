Košarkaši Budućnosti Voli savladali su Kluž rezultatom 86:73 u prvom meču četvrtfinala ABA lige, zahvaljujući sjajnoj igri u posljednjoj četvrtini.

Gosti su bolje otvorili meč i imali blagu prednost u prvoj dionici, ali je Budućnost serijom 14:1 preokrenula i završila četvrtinu sa 25:17.

U drugom periodu domaći su stigli i do maksimalnih +12, ali su potom potpuno stali, pa je Kluž serijom 11:0 preokrenuo i na poluvrijeme otišao sa minimalnom prednošću – 39:40.

U nastavku su „plavi“ zaigrali čvršće u odbrani i postepeno vraćali kontrolu, pa su uoči posljednje četvrtine vodili 63:60. Ključni trenutak meča uslijedio je u finišu – Budućnost je posljednji period otvorila serijom 8:2, potom nastavila da pogađa spolja i brzo stigla do dvocifrene prednosti koju više nije ispuštala.

Na kraju, ubjedljivih 86:73 i velika prednost pred revanš u borbi za polufinale.

Najbolji u pobjedničkom sastavu bio je Zoran Nikolić sa 18 poena i 6 skokova, a pratio ga je Butej sa 16 koševa i 7 uhvaćenih lopti.

Kod gostiju, Krik i Rasel su upisali po 15 poena.

U četvrtfinalu igra se na dvije pobjede. Naredni meč ova dva tima igra se u petak od 19 sati.