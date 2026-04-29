Luis Enrike i Vensan Kompani su složni u ocjeni da smo gledali atomski fudbal.

Cio svijet priča o spektaklu koji smo gledali u Ligi šampiona. Pari Sen Žermen je u prvom meču polufinala Lige šampiona pobijedio Bajern 5:4 (3:2), a treneri nisu mogli da zamjere ama baš ništa svojim igračima. Luis Enrike je posle utakmice rekao da bolju ne pamti. A znamo koga je sve vodio...

"Ovo je bila, bez ikakve sumnje, najbolja utakmica u kojoj sam bio otkako sam trener. Upravo sam pitao članove štaba koliko će nam golova trebati u Minhenu da prođemo i složili smo se da tamo moramo da damo barem tri. Intenzitet igre tokom cijele utakmice bio je izvanredan. Jako sam zadovoljan pobjedom, ali kod 5:2 sam mislio da ćemo izvući bolji rezultat. Zaslužili smo da pobijedimo, ali i da odigramo remi ili izgubimo", rekao je Luis Enrike.

Šta kaže Kompani?

Vensan Kompani itekako može da bude zadovoljan. Njegov tim je gubio 5:2, a onda je golovima Dajoa Upamekana i Luisa Dijaza uspio da se vrati i sada ima samo gol zaostatka.

"Mislim da ste danas vidjeli puno dobre igre u odbrani. Bilo je tu puno intenzivnih duela. Stvar je u tome da su razlike tako male. Postoje samo dva načina na koje možete da igrate fudbal. Prvi je da navalite svom snagom, a drugi je da se potpuno povučete. Nešto između ne možete da igrate protiv igrača ovakvog nivoa. Ovo je bio sudar sličnih ideja. Inače jedan suparnik se povuče i prihvati to da mu protivnik nametne igru. Ovdje nijedna ekipa to nije to prihvatila", rekao je Kompani posle meča.

